Дипломатична гра, а не реальний крок до миру. Реакція міжнародних ЗМІ на телефонну розмову Дональда Трампа та Володимира Путіна

Зупинка атак на енергетичну інфраструктуру – результат телефонної розмови 18 березня Дональда Трампа та Володимира Путіна. І поки ні слова про повноцінне 30-денне перемир’я, на якому наполягали США та Україна. Поки що угода виглядає як символічний жест, а не реальний крок до миру. Як відреагували на телефонну зустріч Трампа та Путіна The Washington Post, The Wall Street Journal, The Economist, Bloomberg та The New York Times