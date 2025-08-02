Уряд розраховує отримати €12,5 млрд (€3,5 млрд з них вже отримав в березні, ще €3 млрд очікують погодження – Forbes Ukraine) за Ukraine Facility та виконати всі зазначені у плані реформи на цей рік. Про це на зустрічі з журналістами повідомив міністр економіки довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та його заступниця Дарина Марчак.

Ключові факти

Частину не доотриманого фіксування у розмірі €1,5 млрд за минулий перегляд розраховуємо частково отримати з наступним траншем, який буде у вересні чи жовтні, каже Соболев. Один індикатор вже виконаний – президент підписав закон про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Ще один – законопроєкт про децентралізацію – депутати планують ухвалити на наступній сесії парламенту, додав міністр.

Третій індикатор є найбільш проблемний – добір судді до Вищого антикорупційного суду. «В парламенті зареєстрований законопроєкт, який спрощує процедуру і має допомоги дібрати суддів до ВАКС». Ця реформа коштує близько 280 млн.

Також уряд оновив строки щодо виконання певних реформ Ukraine Facility, наприклад, законодавство щодо приватизації державних банків і впровадження Інтеграційного пакету у сфері електроенергії, спочатку заплановане на I квартал 2026 та IV квартал 2025 відповідно, має бути ухвалене вже у третьому кварталі 2025 року. Міністр не озвучив повний перелік змін.

Оновлений план готувався урядом в консультаціях з Єврокомісією, але партнери мають офіційно погодити оновлений план у вересні, додав Соболев.

Контекст

Україна отримала цього року один транш за Ukraine Facility. У березні €3,5 млрд за виконання зобовʼязань за 4 квартал 2024 року та зараз у процесі погодження знаходиться другий транш на €3,05 млрд замість €4,5 млрд через невиконання вчасно трьох реформ.

Програма Ukraine Facility є ключовим інструментом ЄС для підтримки макрофінансової стабільності України на тлі війни. Загалом механізм передбачає понад €50 млрд допомоги у 2024–2027 роках, з яких частина прив’язана до виконання конкретних реформ і показників.

У 2025 році в межах Ukraine Facility планувалося надходження близько €12,5 млрд фінансової підтримки для України, з яких €1,5 млрд – у вигляді грантової підтримки.