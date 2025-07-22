Європейський Союз висловив занепокоєння діями України щодо Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), наголосивши, що фінансова підтримка ЄС залежить від прогресу в демократичному врядуванні. Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

Деталі

Мерсьє зазначив, що ЄС стурбований останніми кроками України стосовно НАБУ та САП, які є ключовими для реалізації реформ.

«Ці інституції відіграють вирішальну роль у боротьбі з корупцією та зміцненні довіри суспільства, тому їхня незалежність має бути забезпечена», – заявив він.

Речник нагадав, що фінансова допомога ЄС Україні надається за умови поступу в питаннях прозорості, судової реформи та демократичного врядування.

«Для інтеграції України до ЄС необхідна ефективна боротьба з корупцією та міцність інституцій. Євросоюз і надалі відстежуватиме ситуацію та підтримуватиме Україну в дотриманні принципів верховенства права», – додав Мерсьє.

Контекст

21 липня зранку Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань за підтримки Офісу генпрокурора провели понад 70 обшуків у співробітників НАБУ. За даними бюро, обшуки стосуються справ, у яких фігурують щонайменше 15 працівників. У релізі НАБУ зазначено, що «слідчі дії проводяться без судових ухвал». Справи різноманітні: частина пов’язана з підозрами у співпраці високопосадовців НАБУ з Росією, інші стосуються ДТП за участю співробітників у 2021 та 2023 роках. Деталі обшуків та їхні наслідки для НАБУ і САП читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП. За нього проголосували 263 депутати. Голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна («Слуга народу») заявила, що закон наділяє генпрокурора повноваженнями керувати САП, надавати НАБУ обов’язкові вказівки, витребовувати справи та передавати їх іншим органам, що, на її думку, руйнує антикорупційну систему України.