Сенатор-республіканець Грем заявив, що готує новий «пекельний» пакет санкцій проти Росії

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем розробляє новий законопроєкт про санкції проти Росії і планує внести його на розгляд цього тижня. Про це він розповів в інтерв’ю Fox News Sunday 9 березня.

Деталі

Грем пояснив, що санкції будуть спрямовані на банківський сектор і енергетику Росії, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.

Якщо Росія не погодиться на припинення вогню та мирні переговори, США повинні запровадити «пекельні санкції», і відповідний законопроєкт буде представлено наступного тижня, заявив сенатор.

Контекст

Дональд Трамп зробив швидке завершення війни в Україні ключовою частиною своєї передвиборчої програми, не розкриваючи деталей стратегії. 27 листопада 2024 року він призначив генерал-лейтенанта Кіта Келлога спеціальним представником з питань України. Келлог, який раніше розробив план Трампа щодо врегулювання конфлікту, 8 січня пообіцяв знайти рішення протягом перших 100 днів президентства.

Володимир Зеленський підкреслив, що мирна угода потребує міцних гарантій безпеки від США та Європи, щоб запобігти новій агресії з боку Росії. Він застеріг, що замороження конфлікту лише послабить Україну і принесе вигоду Кремлю.

6 березня міністр фінансів США висловив готовність Вашингтона до «агресивних санкцій», розкритикувавши адміністрацію Байдена за недостатню твердість у питанні енергетичних обмежень, які могли б посилити тиск на Росію, і поцікавився, чому цього не зробили за три роки підтримки України.

7 березня президент США Дональд Трамп оголосив, що розглядає введення масштабних санкцій проти Росії, зокрема банківських обмежень і нових тарифів, доки не буде досягнуто припинення бойових дій і мирної угоди з Україною.