Raiffeisen зупинив продаж російського бізнесу після потепління відносин між РФ і США – FT

Австрійський Raiffeisen Bank International, найбільший західний банк, що досі працює в Росії, призупинив спроби продати свій російський підрозділ, пише Financial Times із посиланням на джерела. Рішення пов’язане з політичним потеплінням між Вашингтоном і Москвою, кажуть співрозмовники видання.

Деталі

У лютому 2025 року банк згорнув підготовку до продажу через відновлення діалогу між США і РФ, кажуть два співрозмовники видання, знайомі з переговорами. Один із них зазначив, що Raiffeisen хоче оцінити ситуацію і зрозуміти, чи зміниться позиція США.

Ще одне джерело повідомило, що серйозні спроби продажу «припинені», але ситуація може змінитися.

У банку офіційно заявили, що процес продажу триває, однак здійснення угоди наразі унеможливлює судовий спір. «Акції Raiffeisen у російському банку заблоковані, тому угода неможлива», – заявив RBI.

FT зазначає, що тим часом США, які раніше попереджали банк про ризик обмеження доступу до американської фінансової системи через роботу в Росії, почали виявляти інтерес до відновлення економічної співпраці з Москвою. Спецпредставник президента США Стів Віткофф після третьої зустрічі з Путіним цього року заявив, що обговорюються «дуже привабливі комерційні можливості».

Контекст

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році Raiffeisen зазнав тиску з боку регуляторів ЄС та США з вимогою вийти з російського ринку.

Проте у вересні 2024 року російський суд заморозив акції дочірньої компанії банку, а в січні 2025-го зобов’язав Raiffeisen виплатити €2 млрд компенсації. Банк заявив, що це заблокувало можливість передачі активів.

Попри три роки війни, банк продовжив роботу в Росії. Минулого року ЄЦБ закликав Raiffeisen та інші європейські банки прискорити вихід із ринку, якщо продаж неможливий.

Після цього Raiffeisen скоротив кредитування і припинив залучення нових клієнтів, однак зберіг більший бізнес, ніж конкуренти.

Судові процеси вплинули на фінансові показники RBI: у четвертому кварталі 2024 року Raiffeisen зазнав чистого збитку в $926 млн – першого квартального збитку за дев’ять років. Апеляцію призначено на 24 квітня 2025-го.