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Raiffeisen остановил продажу российского бизнеса после потепления отношений между РФ и США – FT

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Австрийский Raiffeisen Bank International, крупнейший западный банк, до сих пор работающий в России, приостановил попытки продать свое российское подразделение, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Решение связано с политическим потеплением между Вашингтоном и Москвой, говорят собеседники издания. Сам банк эту информацию опровергает.

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Подробности

  • В феврале 2025 года банк свернул подготовку к продаже из-за возобновления диалога между США и РФ, говорят два собеседника издания, знакомые с переговорами. Один из них отметил, что Raiffeisen хочет оценить ситуацию и понять, изменится ли позиция США.
  • Еще один источник сообщил, что серьезные попытки продажи «прекращены», но ситуация может измениться.
  • В банке официально заявили, что процесс продажи продолжается, однако совершение сделки пока делает невозможным судебный спор. «Акции Raiffeisen в российском банке заблокированы, поэтому соглашение невозможно», – заявил RBI.
  • FT отмечает, что США, ранее предупреждавшие банк о риске ограничения доступа к американской финансовой системе из-за работы в России, начали проявлять интерес к возобновлению экономического сотрудничества с Москвой. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф после третьей встречи с Путиным в этом году заявил, что обсуждаются «очень привлекательные коммерческие возможности».
  • Дополнено. «Процесс продажи не остановлен и не заморожен», — прокомментировал эту информацию российским СМИ пресс-секретарь RBI Кристоф Данц.

Контекст

После вторжения России в Украину в 2022 году Raiffeisen испытал давление со стороны регуляторов ЕС и США с требованием выйти из российского рынка.

Однако в сентябре 2024 года российский суд заморозил акции дочерней компании банка, а в январе 2025-го обязал Raiffeisen выплатить €2 млрд компенсации. Банк заявил, что это заблокировало возможность передачи активов.

Несмотря на три года войны, банк продолжил работу в России. В прошлом году ЕЦБ призвал Raiffeisen и другие европейские банки ускорить выход с рынка, если продажа невозможна.

После этого Raiffeisen сократил кредитование и прекратил привлечение новых клиентов, однако сохранил более крупный бизнес, чем конкуренты.

Судебные процессы повлияли на финансовые показатели RBI: в четвертом квартале 2024 года Raiffeisen понес чистый ущерб в $926 млн – первый квартальный ущерб за девять лет. Апелляция назначена на 24 апреля 2025-го.

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