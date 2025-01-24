«Реал Мадрид» став першим клубом з річним доходом в €1 млрд і анонсував масштабну корпоративну реорганізацію

Іспанський «Реал Мадрид», який першим з футбольних клубів досяг річного доходу в €1 млрд, запланував масштабну корпоративну реорганізацію. Клуб хоче розподілити права власності серед 100 000 членів клубу, пише агентство Bloomberg із посиланням на заяву президента «Реала» Флорентіно Переса.

Деталі

Пропозиція полягає в тому, що члени клубу стануть «справжніми власниками клубу», заявив Перес під час недільних загальних зборах «Реала», але не надав подробиць.

«У нас 100 000 членів, і ми можемо розподілити між ними актив, який, на мою думку, коштує понад €10 млрд», – сказав він, додавши, що пропозиція буде винесена на голосування членів клубу.

«Реал Мадрид» став першим футбольним клубом, який досяг річного доходу в €1 млрд завдяки прибутку в сезоні 2023–2024, свідчить дослідження Football Money League 2025, опубліковане аудиторською компанією Deloitte. Минулого сезону клуб заробив €831 млн.

«Реал» отримав €1,05 млрд доходу в попередньому сезоні та вчергове очолив рейтинг клубів із найбільшими прибутками.

Футбольний клуб збільшив виторг від продажу квитків на 103%, до €248 млн, за рахунок реконструкції стадіону «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» заробив €316 млн на правах трансляції і €482 млн – на спонсорських угодах.

Контекст

Більшість найбільших європейських команд належать приватним інвесторам, корпораціям або суверенним фондам. У Німеччині поширена гібридна модель, коли вболівальники володіють більшістю акцій клубу, а інвестори – меншістю.

«Реал Мадрид» повністю функціонує коштом щорічних внесків уболівальників – членів клубу – сьосос. Наразі це €123. Членом клубу може стати будь-хто, за якого поручаться два сьосос. Члени клубу не володіють акціями, тому приватні інвестори також не можуть володіти акціями «Реала».

Минулого сезону «Реал Мадрид» із €831 млн також очолив рейтинг футбольних клубів з найбільшими доходами. Дохід клубу цього сезону зріс на 26%, подолавши позначку €1 млрд. Далі йде англійський «Манчестер Сіті» з €838 млн і французький ПСЖ – з €806 млн.