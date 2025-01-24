«Реал Мадрид» стал первым клубом с годовым доходом в €1 млрд и анонсировал масштабную корпоративную реорганизацию

Испанский «Реал Мадрид», который первым из футбольных клубов достиг годового дохода в €1 млрд, запланировал масштабную корпоративную реорганизацию. Клуб хочет распределить права собственности среди 100 000 членов клуба, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление президента мадридского «Реала» Флорентино Переса.

Подробности

Предложение состоит в том, что члены клуба станут «настоящими владельцами клуба», заявил Перес во время воскресного общего собрания «Реала», но не предоставил подробностей.

«У нас 100 000 членов, и мы можем распределить между ними актив, который, по моему мнению, стоит более €10 млрд», – сказал он, добавив, что предложение будет вынесено на голосование членов клуба.

«Реал Мадрид» стал первым футбольным клубом, достигшим годового дохода в €1 млрд благодаря прибыли в сезоне 2023–2024, свидетельствует исследование Football Money League 2025, опубликованное аудиторской компанией Deloitte. В прошлом сезоне клуб заработал €831 млн.

«Реал» получил €1,05 млрд дохода в предыдущем сезоне и в очередной раз возглавил рейтинг клубов с самыми большими доходами.

Футбольный клуб увеличил выручку от продажи билетов на 103%, до €248 млн, за счет реконструкции стадиона «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» заработал €316 млн на правах трансляции и €482 млн – на спонсорских соглашениях.

Контекст

Большинство крупнейших европейских команд принадлежат частным инвесторам, корпорациям или суверенным фондам. В Германии распространена гибридная модель, когда болельщики владеют большинством акций клуба, а инвесторы – меньшинством.

«Реал Мадрид» полностью функционирует на средства ежегодных взносов болельщиков – членов клуба – сьосос. Сейчас это €123. Членом клуба может стать любой, за которого поручатся два сьосос. Члены клуба не владеют акциями, поэтому частные инвесторы также не могут владеть акциями «Реала».

В прошлом сезоне «Реал Мадрид» с €831 млн также возглавил рейтинг футбольных клубов с наибольшими доходами. Доход клуба в этом сезоне вырос на 26%, преодолев отметку в €1 млрд. Далее следует английский «Манчестер Сити» с €838 млн и французский ПСЖ – с €806 млн.