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«Реал Мадрид» стал первым клубом с годовым доходом в €1 млрд и анонсировал масштабную корпоративную реорганизацию

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

«Реал Мадрид» – победители Лиги чемпионов УЕФА /Getty Images

«Реал Мадрид» – победители Лиги чемпионов УЕФА Фото Getty Images

Испанский «Реал Мадрид», который первым из футбольных клубов достиг годового дохода в €1 млрд, запланировал масштабную корпоративную реорганизацию. Клуб хочет распределить права собственности среди 100 000 членов клуба, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление президента мадридского «Реала» Флорентино Переса.

Подробности

  • Предложение состоит в том, что члены клуба станут «настоящими владельцами клуба», заявил Перес во время воскресного общего собрания «Реала», но не предоставил подробностей.
  • «У нас 100 000 членов, и мы можем распределить между ними актив, который, по моему мнению, стоит более €10 млрд», – сказал он, добавив, что предложение будет вынесено на голосование членов клуба.
  • «Реал Мадрид» стал первым футбольным клубом, достигшим годового дохода в €1 млрд благодаря прибыли в сезоне 2023–2024, свидетельствует исследование Football Money League 2025, опубликованное аудиторской компанией Deloitte. В прошлом сезоне клуб заработал €831 млн.
  • «Реал» получил €1,05 млрд дохода в предыдущем сезоне и в очередной раз возглавил рейтинг клубов с самыми большими доходами.
  • Футбольный клуб увеличил выручку от продажи билетов на 103%, до €248 млн, за счет реконструкции стадиона «Сантьяго Бернабеу».
  • «Реал» заработал €316 млн на правах трансляции и €482 млн – на спонсорских соглашениях.

Контекст

Большинство крупнейших европейских команд принадлежат частным инвесторам, корпорациям или суверенным фондам. В Германии распространена гибридная модель, когда болельщики владеют большинством акций клуба, а инвесторы – меньшинством.

«Реал Мадрид» полностью функционирует на средства ежегодных взносов болельщиков – членов клуба – сьосос. Сейчас это €123. Членом клуба может стать любой, за которого поручатся два сьосос. Члены клуба не владеют акциями, поэтому частные инвесторы также не могут владеть акциями «Реала».

В прошлом сезоне «Реал Мадрид» с €831 млн также возглавил рейтинг футбольных клубов с наибольшими доходами. Доход клуба в этом сезоне вырос на 26%, преодолев отметку в €1 млрд. Далее следует английский «Манчестер Сити» с €838 млн и французский ПСЖ – с €806 млн.

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