Реконструкція та модернізація України потребуватиме $1 трлн протягом 14 років. Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на засіданні Української платформи донорів міністерського рівня в межах URC-2025.

Деталі

«Ми пропонуємо створити два фонди на загальну суму $1 трлн. Перший – «Фонд Україна» на $540 млрд, що відповідає оцінці Світового банку щодо вартості відбудови. Цей фонд наповнюватиметься за рахунок конфіскованих активів Росії та спеціального податку на експорт російської сировини», – зазначив Шмигаль.

Іншим фондом, за словами прем’єра, буде Європейський структурний фонд на $460 млрд для залучення інвестицій європейського приватного сектору в українське виробництво.

Він також виділив два ключові завдання: посилення санкційного тиску на Росію та забезпечення достатніх фінансових ресурсів для протистояння російській агресії та пов’язаним викликам.

«Завдяки співпраці з партнерами ми подолали більшість фінансових труднощів. Запущено механізм ERA для використання заморожених російських активів, виконується програма МВФ, а дефіцит держбюджету на 2025 рік повністю покрито», – додав прем’єр.

На засіданні також обговорили залучення фінансової підтримки на 2026-2027 роки.

«Ми готуємося до різних сценаріїв. Пропонуємо європейським партнерам інвестувати в оборону Європи через співфінансування української армії. Зараз військові витрати становлять $100-120 млрд. У мирний час, без урахування виробництва зброї, утримання війська коштуватиме €50 млрд на рік, половину з яких, сподіваємося, забезпечить ЄС», – заявив Шмигаль.

Контекст

Станом на 31 грудня 2024 року вартість відбудови України зросла до $524 млрд на наступне десятиліття, порівняно з $486 млрд у попередній оцінці Світового банку, ООН, Європейської комісії та уряду України. Ця сума в 2,8 рази перевищує ВВП України за 2024 рік.

За даними RDNA4, прямі збитки з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2024 року сягнули $176 млрд, проти $152 млрд у RDNA3. Найбільше постраждали житловий сектор (2,5 млн домогосподарств), транспорт, енергетика, промисловість та освіта. В енергетиці пошкоджено на 93% більше об’єктів.

Близько 13% житла пошкоджено або зруйновано. Найбільших руйнувань зазнали Донецька, Харківська, Луганська, Запорізька, Херсонська та Київська області (72% збитків).

У 2025 році на пріоритетні потреби (транспорт, енергетика, житло, освіта, охорона здоров’я, соціальний захист) виділено $7,37 млрд, але дефіцит фінансування становить $9,96 млрд.

Найбільше коштів потрібно на житловий сектор ($84 млрд), транспорт ($78 млрд), енергетику ($68 млрд), промисловість ($64 млрд) та сільське господарство ($55 млрд). Розчищення завалів коштуватиме $13 млрд.