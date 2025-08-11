Агентство відновлення розраховує збудувати п’ять водогонів у південних та східних областях, повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин в інтерв’ю Forbes Ukraine. За часи незалежності в Україні збудували один водогін – «Інгулець – Кривий Ріг», водогін до Миколаєва на фінальній стадії будівництва.
Бізнес-конференція Forbes Agro: відкрийте для себе нові агроінновації та інвестиційні можливості — купуйте квиток прямо зараз!
До 25.08 діє спеціальна ціна.
Ключові факти
- «Після будівництва Миколаївського водогону в Агентства залишились значні ресурси, які ми хочемо направити на проєкти, повʼязані з водою», – повідомив Сухомлин.
- За його словами, завдяки зміні ТЕО проєкту та підрядника Агентство зберегло більше 2,5 млрд грн.
- «Це дає можливість зробити ще кілька проєктів», – каже Сухомлин. Зокрема, Агентство планує звести два водогони в Одеській області, ще один – у Вінницькій, ще два – в Дніпропетровській, один – у Полтавській. Проєкти зараз у розробці, у планах п’ять нових водогонів.
- Близько 2,5–3 млрд грн коштуватимуть водогони на Одещині. Для трьох інших проєктів Агентство проситиме в Ради на додаткове фінансування, пояснив голова Агентства відновлення.
- Якщо буде стабільне фінансування і жодних бюрократичних затримок, ці водогони можна збудувати за рік, зазначив він. «Перші роботи можуть початися вже найближчим часом. Один із проєктів в Одеській області мав завершитися пів року тому», – сказав Сухомлин.
Контекст
Будівництво першого за часів незалежності водогодону – до Кривого Рогу – закінчилося скандалом. Підрядника «Автомагістраль-Південь», що був лідером «Великого будівництва», звинувачують у завищенні цін на будівельні матеріали.
Після низки обшуків правоохоронцями власник компанії «Автомагістраль-Південь» Олександр Бойко та генеральний директор Микола Тимофеєв покинули Україну. Мета – займатись просуванням на нових ринках та налагоджувати співпрацю з новими партнерами, стверджують у пресслужбі компанії.
Проблема була неминуча, каже голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин. «Підрядники підганяють кошториси під свої бізнес-плани, – пояснює він. – А потім компанія змушена або кидати об’єкт, або хитрувати».
Агентство добудовує другий водогін – до Миколаєва. Проєкт вийшов на фінальну стадію, повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин в інтерв’ю Forbes Ukraine. Місто живе без централізованого водопостачання з квітня 2022-го.
На початку квітня проєкт передали на баланс Дніпропетровської служби відновлення. Три нові контракти щодо будівництва водогону до Миколаєва загальною вартістю 6,23 млрд грн підписали вже тільки з однією компанією – «Автострадою» Максима Шкіля.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.