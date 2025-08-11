Агентство відновлення розраховує збудувати п’ять водогонів у південних та східних областях, повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин в інтерв’ю Forbes Ukraine. За часи незалежності в Україні збудували один водогін – «Інгулець – Кривий Ріг», водогін до Миколаєва на фінальній стадії будівництва.

Ключові факти

«Після будівництва Миколаївського водогону в Агентства залишились значні ресурси, які ми хочемо направити на проєкти, повʼязані з водою», – повідомив Сухомлин.

За його словами, завдяки зміні ТЕО проєкту та підрядника Агентство зберегло більше 2,5 млрд грн.

та Агентство зберегло більше 2,5 млрд грн. «Це дає можливість зробити ще кілька проєктів», – каже Сухомлин. Зокрема, Агентство планує звести два водогони в Одеській області, ще один – у Вінницькій, ще два – в Дніпропетровській, один – у Полтавській. Проєкти зараз у розробці, у планах п’ять нових водогонів.

Близько 2,5–3 млрд грн коштуватимуть водогони на Одещині. Для трьох інших проєктів Агентство проситиме в Ради на додаткове фінансування, пояснив голова Агентства відновлення.

Якщо буде стабільне фінансування і жодних бюрократичних затримок, ці водогони можна збудувати за рік, зазначив він. «Перші роботи можуть початися вже найближчим часом. Один із проєктів в Одеській області мав завершитися пів року тому», – сказав Сухомлин.

Контекст

Будівництво першого за часів незалежності водогодону – до Кривого Рогу – закінчилося скандалом. Підрядника «Автомагістраль-Південь», що був лідером «Великого будівництва», звинувачують у завищенні цін на будівельні матеріали.

Після низки обшуків правоохоронцями власник компанії «Автомагістраль-Південь» Олександр Бойко та генеральний директор Микола Тимофеєв покинули Україну. Мета – займатись просуванням на нових ринках та налагоджувати співпрацю з новими партнерами, стверджують у пресслужбі компанії.

Проблема була неминуча, каже голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин. «Підрядники підганяють кошториси під свої бізнес-плани, – пояснює він. – А потім компанія змушена або кидати об’єкт, або хитрувати».

Агентство добудовує другий водогін – до Миколаєва. Проєкт вийшов на фінальну стадію, повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин в інтерв’ю Forbes Ukraine. Місто живе без централізованого водопостачання з квітня 2022-го.

На початку квітня проєкт передали на баланс Дніпропетровської служби відновлення. Три нові контракти щодо будівництва водогону до Миколаєва загальною вартістю 6,23 млрд грн підписали вже тільки з однією компанією – «Автострадою» Максима Шкіля.