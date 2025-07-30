Інвесткомпанія Dragon Capital оновила макроекономічний прогноз на 2025–2026 роки, враховуючи два сценарії: продовження війни та досягнення стійкого перемир’я. У базовому сценарії «тривалої війни» зростання реального ВВП у 2025 році сповільниться до 2% порівняно з 0,9% у першому кварталі через вичерпання попередніх драйверів зростання та втрату виробничих потужностей. Про це йдеться у повідомленні компанії 30 липня.

Деталі

У 2026 році зростання ВВП за першим сценарієм прогнозується на рівні 1,5% (тобто подальше сповільнення), підтримуване розширенням військово-промислового комплексу (ВПК) із прогнозованим обсягом виробництва до $20 млрд (проти $9 млрд у 2024 році) та стійким споживчим попитом. У сценарії «стійкого перемир’я» з початку 2026 року ВВП може зрости до 5,0% завдяки пожвавленню інвестицій, частковому поверненню біженців і зростанню експорту, зокрема продукції мілтеху.

Інфляція у 2025 році, за прогнозами Dragon Capital, сповільниться до 9,3% р/р до кінця року за базовим сценарієм завдяки зниженню фундаментального тиску та високій базі порівняння в сегменті продуктів харчування. У 2026 році інфляція знизиться до 5,3% у сценарії «тривалої війни» та до 7,5% у сценарії перемир’я через сильніший попит і підвищення комунальних тарифів.

Облікова ставка НБУ знизиться до 14,5% у 2025 році та до 11,5% (сценарій війни) або 12,5% (сценарій перемир’я) у 2026 році.

Дефіцит торгівлі у 2025 році зросте до $44 млрд через скорочення експорту зерна та зростання імпорту. У 2026 році дефіцит залишиться на рівні $44 млрд у базовому сценарії або скоротиться до $36 млрд у разі перемир’я завдяки відновленню експорту.

Міжнародні резерви НБУ зростуть до $52 млрд у 2025 році, але у 2026 році знизяться до $42 млрд (сценарій війни) або $45 млрд (сценарій перемир’я). Курс гривні прогнозується на рівні 43,5 грн/$ у 2025 році та 46,0 грн/$ у 2026 році за базовим сценарієм, або стабільним на рівні 44 грн/$ у разі перемир’я.

Зовнішнє фінансування у 2025–2026 роках складе $79 млрд, значною мірою завдяки програмі G7 ERA та підтримці МВФ, ЄС і партнерів. У 2026 році додаткові потреби у фінансуванні оцінюються у $8 млрд, що потребуватиме нової програми з МВФ на $10 млрд.

Бюджетний дефіцит у 2026 році залишиться на рівні $44 млрд у базовому сценарії, але може скоротитися у разі перемир’я.

Контекст

Зростання економіки України у 2025 році виявилося значно нижчим за очікування економістів через посилені обстріли та неврожаї. За даними Держстату, у 2024 році реальний ВВП зріс лише на 2,9% порівняно з 5,5% у 2023 році. У першому кварталі 2024 року зростання становило 6,8% р/р, у другому – 4%, у третьому – 2,2%, а в четвертому зафіксовано спад на 0,1%.

Національний банк України скоригував прогнози економічного зростання: на 2025 рік – до 3,1% (з 3,6%), на 2026 рік – до 3,7% (з 4,0%), на 2027 рік – до 3,9% (з 4,2%). Міжнародні організації також знизили оцінки: МВФ прогнозує зростання ВВП у 2025 році на рівні 2–3%, ЄБРР – 3,5% (з 4,7%), Світовий банк – 2% (з 6,5%). Водночас проєкт держбюджету України на 2025 рік ґрунтується на прогнозі зростання ВВП у 2,7%.

Неурядові аналітики також переглянули прогнози щодо ВВП, інфляції та курсу гривні на 2025–2026 роки. Центр економічної стратегії (ЦЕС) зібрав консенсус-прогноз на основі оцінок дев’яти організацій: Dragon Capital, Concorde Capital, Віденського інституту економіки (wiiw), Київської школи економіки (KSE), Oxford Economics, Forbes Ukraine, ICU, Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) і German Economic Team (GET). Жодна з них більше не прогнозує зростання ВВП на рівні 3% або вище, як очікувалося на початку року. Прогноз інфляції також погіршився, хоча аналітики все ще передбачають її поступове сповільнення.

Натомість Forbes Ukraine є єдиним учасником консенсус-прогнозу, який прогнозує перевищення номінальним ВВП позначки 9 трлн грн у 2025 році (за рахунок інфляційних чинників).

Попри песимістичні прогнози, українська економіка зберігає потенціал перевищити рекордний показник номінального ВВП у $200 млрд, досягнутий у 2021 році. Детальніше про прогнози ВВП, інфляції та курсу гривні на 2025–2026 роки читайте у матеріалі Forbes Ukraine.