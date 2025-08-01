Прогноз зростання рекламного медіаринку на 2025 рік зменшився, повідомила Всеукраїнська рекламна коаліція. Найбільші зміни у сегменті телевізійної реклами: обсяг ТБ-реклами знизиться з 7,1 млрд грн до 6,1 млрд грн порівняно з грудневою оцінкою. Серед причин: заборона беттінгу, заборона реклами для фарми та зменшення кількості рекламодавців.

Ключові факти

Обсяг ТБ-реклами на серпень 2025 року зросте лише на 5%, хоча раніше очікували +24% у порівнянні з підсумками 2024-го, згідно з дослідженням ВРК. Це означає мінус 1 млрд грн від грудневих очікувань.

Спонсорство теж не виходить на прогноз зростання в 35%. Оптимістичним прогнозом для спонсорства буде 10% зростання, а ринок становитиме 550 мільйонів гривень.

Для диджиталу прогноз лишається на рівні +20% до минулого року.

Поточне бачення ринку 2025 року – це зростання на 16% проти 2024 року. ВРК зменшила прогноз динаміки на 2% в порівнянні з грудневим прогнозом, зокрема через рахунок перегляду динаміки ринків ТБ та радіореклами.

Кінцевий результат 2025 року залежатиме від того, чи будуть обстріли енергоструктури у вересні-грудні і, як наслідок, чи будуть відключення електроенергії.

Контекст

Основна проблема полягає в скороченні кількості рекламодавців, особливо в сегменті «середніх» і «малих» (поріг входу – 1,5-2 млн грн), які мали стати драйвером зростання ринку, куди повернулися всі топові гравці.

Березневі зміни в законодавстві, повʼязані з обмеженням ціни та взаємодією з аптеками, також вплинули на ринок, який не розуміє, як працювати з аптеками –- категорією №1 на ринку ТБ-реклами.

Фактична заборона «бетінгу» на телебаченні суттєво скоротила бюджети цієї категорії і впала на 70%. Кількість компаній, що активно використовує спонсорство залишається стабільною, але середня активність кампанії падає.

Digital ТБ дійсно став частиною як диджитальних кампаній, так ТБ кампаній для максимізації охоплення. Велика кількість спортивних подій, що транслюється на ОТТ-платформах лише сприяє розвитку цього медіа.