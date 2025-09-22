Ринок радіореклами 2024-го вперше перевищив 1 млрд грн, свідчать дані ВРК. У Tavr Media майже 50% ринку – її радіостанції щомісяця охоплюють понад 10 млн слухачів. Серед них – «Хіт FM», Radio Roks, Kiss FM, «Наше радіо», Radio Jazz і «Радіо Байрактар». Як вони утримують аудиторію?
Щотижня радіо слухають понад 50% українців, а CPM на 25–40 грн нижча, ніж на телебаченні чи в диджиталі, за даними Nielsen і BigMedia. За прогнозом Всеукраїнської рекламної коаліції, ринок радіореклами 2025-го зросте на 15% завдяки локальним бізнесам і FMCG.
Радіо виграє через свою економічність, каже комерційний директор Володимир Педорич, 47, який веде цей напрям у Tavr Media з 2020-го.
