Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Мільйони на хвилях. Скільки приносить реклама на радіо? Інтервʼю з комерційним директором Tavr Media Володимиром Педоричем

Вероніка Нановська
Вероніка Нановська
Forbes

7 хв читання

Педорич з Tavr Media /пресслужба Tavr media

Володимир Педорич з Tavr Media говорить, що фарма – вже кілька років ключовий рекламодавець на радіо. Фото пресслужба Tavr media

Ринок радіореклами 2024-го вперше перевищив 1 млрд грн, свідчать дані ВРК. У Tavr Media майже 50% ринку – її радіостанції щомісяця охоплюють понад 10 млн слухачів. Серед них – «Хіт FM», Radio Roks, Kiss FM, «Наше радіо», Radio Jazz і «Радіо Байрактар». Як вони утримують аудиторію?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Щотижня радіо слухають понад 50% українців, а CPM на 25–40 грн нижча, ніж на телебаченні чи в диджиталі, за даними Nielsen і BigMedia. За прогнозом Всеукраїнської рекламної коаліції, ринок радіореклами 2025-го зросте на 15% завдяки локальним бізнесам і FMCG. 

Радіо виграє через свою економічність, каже комерційний директор Володимир Педорич, 47, який веде цей напрям у Tavr Media з 2020-го. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні