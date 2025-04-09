Revolut пояснив причину штрафу від Банку Литви на €3,5 млн

Розслідування Банку Литви не виявило підтверджених випадків відмивання грошей, відповіли у письмовому коментарі пресслужба Revolut. Зауваження стосуються вдосконалення вже наявних систем контролю. Про це свідчить незначний розмір штрафу, який складає 0,38% річного доходу компанії.

Деталі:

Банк Литви розрахував суму штрафу з урахуванням різних чинників, передбачених законом. Серед них – річний валовий дохід Revolut Holdings Europe UAB . У 2023 році, він становив €929 млн, відповіли у пресслужбі Revolut.

. У 2023 році, він становив €929 млн, відповіли у пресслужбі Revolut. Литовське законодавство дозволяє штрафи за порушення закону про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму у розмірі до 10% річного валового доходу .

. Накладений штраф у розмірі €3,5 млн становить 0,38% відповідного доходу і відображає значні помʼякшуючі фактори, йдеться у відповіді пресслужби Revolut.

Revolut Bank UAB визнає проблеми і разом у співпраці з регулятором, йдеться у відповіді необанку. Фінтех-компанія продовжує інвестувати у вдосконалення систем контролю в боротьбі з фінансовими злочинами, додають у пресслужбі банку.

Контекст

Центробанк Литви 4 квітня наклав штраф у розмірі €3,5 млн на зареєстрований у Литві банк Revolut Bank. За цією ліцензією необанк працює на українському ринку.

Банк Литви провів планову перевірку Revolut Bank, під час якої були виявлені порушення та недоліки у сфері моніторингу ділових відносин і транзакцій.

Співзасновником Revolut є українець Влад Яценко, статки якого Forbes оцінює у $1,2 млрд. У серпні 2024-го компанія отримала нову оцінку у $45 млрд.

11 лютого компанія вийшла на український ринок, користуючись банківською ліцензією в Євросоюзі свого литовського банку Revolut Bank UAB. Клієнти з України можуть відкрити картки у 30 валютах, крім гривні.

7 квітня Revolut Bank UAB тимчасово призупинив реєстрацію нових клієнтів, які є резидентами України. Причину такого рішення в компанії не називають, проте воно не впливає на наявних українських користувачів, йдеться у відповіді пресслужби необанку.