РФ вдарила по Харкову безпілотниками, оснащеними термобаричними боєприпасами

Під час атаки на Харків увечері 2 травня російські війська застосували ударні дрони з термобаричними бойовими частинами. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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За її інформацією, таке озброєння генерує потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що призводить до значних руйнувань і жертв серед цивільних.

«Використання цієї зброї є особливо небезпечним і може вказувати на свідоме порушення міжнародного гуманітарного права», – зазначили у прокуратурі.

Наслідки обстрілу Фото: Харківська обласна прокуратура Фото Харківська обласна прокуратура Наслідки обстрілу Фото: Харківська обласна прокуратура Наслідки обстрілу Фото: Харківська обласна прокуратура Наслідки обстрілу Фото: Харківська обласна прокуратура Наслідки обстрілу Фото: Харківська обласна прокуратура Наслідки обстрілу Фото: Харківська обласна прокуратура Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Увечері 2 травня російські війська атакували Харків дронами Shahed, унаслідок чого постраждали люди. Внаслідок масованої атаки БПЛА постраждала 51 людина, зокрема двоє дітей, повідомили в прокуратурі.

За фактами воєнних злочинів окружні прокуратури Харкова розпочали досудові розслідування (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, з 21:30 до 22:15 2 травня РФ здійснила масштабну атаку на місто, застосувавши щонайменше 15 дронів, імовірно, типу «Герань-2».

Обстріли зачепили Основ’янський, Слобідський, Салтівський та Київський райони. У місті спалахнули численні пожежі. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, школи, автомобілі, магазини та підприємства. Травми різного ступеня тяжкості та гострий шок отримала 51 людина, серед них – дівчата 11 і 16 років.