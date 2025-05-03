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РФ вдарила по Харкову безпілотниками, оснащеними термобаричними боєприпасами

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Під час атаки на Харків увечері 2 травня російські війська застосували ударні дрони з термобаричними бойовими частинами. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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  • За її інформацією, таке озброєння генерує потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що призводить до значних руйнувань і жертв серед цивільних.
  • «Використання цієї зброї є особливо небезпечним і може вказувати на свідоме порушення міжнародного гуманітарного права», – зазначили у прокуратурі.
Харківська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Фото: Харківська обласна прокуратура Фото Харківська обласна прокуратура

РФ вдарила по Харкову безпілотниками, оснащеними термобаричними боєприпасами /Фото 1

Наслідки обстрілу Фото: Харківська обласна прокуратура

РФ вдарила по Харкову безпілотниками, оснащеними термобаричними боєприпасами /Фото 2

Наслідки обстрілу Фото: Харківська обласна прокуратура

РФ вдарила по Харкову безпілотниками, оснащеними термобаричними боєприпасами /Фото 3

Наслідки обстрілу Фото: Харківська обласна прокуратура

РФ вдарила по Харкову безпілотниками, оснащеними термобаричними боєприпасами /Фото 4

Наслідки обстрілу Фото: Харківська обласна прокуратура

РФ вдарила по Харкову безпілотниками, оснащеними термобаричними боєприпасами /Фото 5

Наслідки обстрілу Фото: Харківська обласна прокуратура

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Контекст 

Увечері 2 травня російські війська атакували Харків дронами Shahed, унаслідок чого постраждали люди. Внаслідок масованої атаки БПЛА постраждала 51 людина, зокрема двоє дітей, повідомили в прокуратурі.

За фактами воєнних злочинів окружні прокуратури Харкова розпочали досудові розслідування (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, з 21:30 до 22:15 2 травня РФ здійснила масштабну атаку на місто, застосувавши щонайменше 15 дронів, імовірно, типу «Герань-2».

Обстріли зачепили Основ’янський, Слобідський, Салтівський та Київський райони. У місті спалахнули численні пожежі. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, школи, автомобілі, магазини та підприємства. Травми різного ступеня тяжкості та гострий шок отримала 51 людина, серед них – дівчата 11 і 16 років.

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