Річні продажі електромобілів Tesla впали вперше за понад десятиліття

Компанія Tesla, очолювана Ілоном Маском, минулого року продала 1,79 млн автомобілів, що менше показника 2023 року, а також нижче за прогноз аналітиків, пише Bloomberg 2 січня. Річний обсяг продажу автомобілів впав уперше за більш ніж десятиліття, незважаючи на позитивну динаміку наприкінці року.

Ключові факти

Постачання досягли рекорду в минулому кварталі, але все ще не відповідають прогнозам. За останній квартал було поставлено 495 570 автомобілів, що нижче за прогнозовані аналітиками 512 277. Для досягнення мети «незначного» зростання за весь рік компанії необхідно було продати близько 515 000 автомобілів у кварталі.

Автовиробник продав 1,79 млн автомобілів у 2024-му, порівняно із понад 1,8 млн у 2023-му.

Інфографіка: Bloomberg

Акції Tesla впали після результатів на 4,5% до $385,72.

Минулого року акції зросли на 63%.

Ще в жовтні Tesla заявляла, що розраховує домогтися скромного зростання постачань за весь 2024 рік.

Сукупні продажі автомобілів Model 3 та Model Y склали 471 930 поставок у четвертому кварталі. Компанія також повідомила, що її категорія «інші моделі», яка включає такі автомобілі, як Model X, S та Cybertruck, отримала 23 640 постачань. Компанія заявила, що США та Китай є її двома найбільшими ринками у світі.

Контекст

Скорочення європейських субсидій, перехід США на недорогі гібридні автомобілі та посилення конкуренції з боку китайської компанії BYD чинили тиск на Tesla.

У відповідь на це Маск змінив фокус Tesla на безпілотні таксі і фінансово підтримав обраного президента Дональда Трампа під час його виборчої кампанії, сподіваючись, що це принесе компанії полегшення у питанні регулювання.

Оскільки технологія безпілотного водіння зʼявиться лише через кілька років, аналітики вважають, що Tesla покладатиметься на дешевші версії існуючих автомобілів та Cybertruck, щоб стимулювати зростання продажів у найближчій перспективі.

Cybertruck від Tesla потрапив у заголовки газет після того, як 1 січня один з автомобілів вибухнув біля готелю Трампа у Лас-Вегасі, вбивши водія та поранивши кількох осіб. Маск повідомив у соціальних мережах, що Tesla визначила, що вибух у Лас-Вегасі був викликаний чимось у кузові вантажівки і «не повʼязаний із самим транспортним засобом».