Акції Tesla та американських банків Goldman, JPMorgan і Morgan Stanley різко зросли в середу, 6 листопада, тоді як європейські компанії, що працюють у сфері відновлюваних джерел енергії, впали, пише Financial Times . Ф’ючерси на S&P 500 і Dow досягли максимумів завдяки сподіванням на зниження податків на прибуток і послаблення корпоративного регулювання, обіцяного Дональдом Трампом.

Ключові факти

Акції Tesla підскочили на 15%, оскільки найбільший акціонер і генеральний директор Ілон Маск підтримував Трампа протягом усієї його передвиборчої кампанії. Trump Media & Technology Group злетіли на 30,7%.

підскочили на 15%, оскільки найбільший акціонер і генеральний директор Ілон Маск підтримував Трампа протягом усієї його передвиборчої кампанії. злетіли на 30,7%. Акції Goldman Sachs, JPMorgan і Morgan Stanley , що котируються на Франкфуртській біржі, зросли на 8–9% на початку торгів у Європі на тлі очікувань, що Трамп здійснить масштабне зниження податків і дерегулювання. Акції American Express піднялися на 7%.

, що котируються на Франкфуртській біржі, зросли на 8–9% на початку торгів у Європі на тлі очікувань, що Трамп здійснить масштабне зниження податків і дерегулювання. Акції American Express піднялися на 7%. Банки та оборонні групи входять до компаній, які, як очікується, виграють, якщо республіканці візьмуть під контроль Білий дім та обидві палати Конгресу.

Тим часом компанії, що працюють у сфері відновлюваної енергетики в Європі, впали на тлі побоювань, що Трамп може паралізувати сектор. Акції датського виробника вітряних турбін Ørsted, найбільшого у світі, впали на 14% на початку торгів. Акції датського конкурента Vestas впали на 10%.

в Європі, впали на тлі побоювань, що Трамп може паралізувати сектор. Акції датського виробника вітряних турбін Ørsted, найбільшого у світі, впали на 14% на початку торгів. Акції датського конкурента Vestas впали на 10%. Адміністрація Джо Байдена різко активізувала розгортання морської вітроенергетики і поставила за мету досягти потужності в 30 ГВт морської вітроенергетики до 2030 року, але Трамп пообіцяв зупинити проєкти з першого дня роботи нової адміністрації.

Фʼючерси на індекси S&P 500 і Dow досягли рекордних максимумів, пише Reuters. Фʼючерси зросли: Dow – 2,86%, S&P 500 – 2,28%, Nasdaq – 1,77%.

досягли рекордних максимумів, пише Reuters. Фʼючерси зросли: Dow – 2,86%, S&P 500 – 2,28%, Nasdaq – 1,77%. Фʼючерси на акції малої капіталізації Russell 2000 злетіли на 6,2%, до найвищого рівня з початку 2022 року, оскільки акції, орієнтовані на внутрішній ринок, очікують виграти від легшого регулювання та податкового режиму.

Контекст

Підрахунок голосів президентських виборів у США ще триває. Тим часом Трамп вже виступив перед прихильниками у Палм-Біч у Флориді та оголосив про перемогу. Детальніше про перебіг виборів читайте в онлайн-хроніці від Forbes Ukraine.

Долар продемонстрував наймасштабніше зростання з березня 2020 року, золото і нафта подешевшали, а курс біткоїна оновив рекордний максимум після того, як перші результати президентських виборів у США вказали на перевагу Трампа.

На перемогу Трампа відреагували зростанням євробонди та ВВП-варанти України. Також російський ринок акцій показав стрімке зростання на торгах у середу, 6 листопада. Індекс Мосбіржі на 10:46 за Києвом зростав на 4,1%, це рекорд більш як за рік.