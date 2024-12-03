Суд у США підтвердив скасування рекордної виплати в $56 млрд Ілону Маску від Tesla. Мільярдер назвав рішення «абсолютною корупцією»

Рішення судді стало докором найдорожчому у світі автовиробнику і гендиректору Маску, найбагатшій людині у світі, яка ще збільшила свої статки після обрання Дональда Трампа президентом США.

Суддя з Делавера Кетлін МакКормік заявила, що безпрецедентні зусилля Tesla щодо повторного затвердження пакету виплат для Ілона Маска за 2018 рік були «креативними», але у ради директорів «не було процесуальних підстав для зміни результату», пише Financial Times 3 грудня. Маск назвав це рішення суду «абсолютною корупцією».

Ключові факти

Суддя відхилила другу спробу Tesla присудити Маску рекордну виплату, заявивши, що повторне схвалення переважною більшістю акціонерів не скасовує її попередньої відмови.

Пакет опціонів на акції, вартість якого на момент анулювання у січні становила $56 млрд, зріс до більш ніж $100 млрд після 44-відсоткового зростання акцій Tesla цього року.

Tesla пообіцяла оскаржити це рішення.

«Абсолютна корупція», – написав Маск у своїй соціальній мережі X.

Апеляція залишить на розсуд Верховного суду Делавера рішення про те, наскільки виправданим є рішення акціонерів Tesla про схвалення пакета оплати праці для Маска.

Пакет оплати Маска в розмірі трохи більш ніж 300 млн акцій Tesla був безпосередньо повʼязаний з результатами діяльності компанії, вимагаючи від неї досягнення низки амбітних цін акцій та операційних цілей, щоб розблокувати нагороду. Він не отримує зарплати від автовиробника.

Контекст

У 2018-му автовиробник ухвалив рішення про компенсаційну виплату Маску у формі акцій компанії замість зарплати на посаді гендиректора на десятирічний термін. Справа повʼязана з рішенням 2018 року запропонувати Маску найбільший в історії пакет винагород для керівника публічної компанії з потенційною виплатою до $55,8 млрд, якщо Tesla досягне певних показників продуктивності.

Згідно з ухвалою, винесеною після тижневого судового розгляду у 2022 році, ця нагорода була «у 250 разів більшою, ніж поточний середній план винагороди колег, і у понад 33 рази більшою, ніж попередній план винагороди Маска». Деякі акціонери Tesla подали до суду, стверджуючи, що сума компенсації була надмірною.

Після того, як суддя МакКормік вперше скасувала пакет виплат Маска, Tesla знову винесла початковий пакет на голосування акціонерів у червні. Він був прийнятий із 72-відсотковою підтримкою.

Якщо виплати зрештою будуть схвалені, це збільшить його частку в Tesla з трохи менш ніж 13% до 20%. Раніше Маск заявляв, що якщо його контроль над Tesla не збільшиться, його увага перейде на щось інше, зокрема на зусилля з розробки штучного інтелекту.

Маск витратив понад $100 млн на політичну кампанію Трампа. Значне зростання акцій Tesla цього року відбулося після перемоги Трампа на виборах 5 листопада. Загальні статки Маска виросли до $343 млрд, якщо врахувати його частки в SpaceX, соціальній медіа-платформі X та стартапі xAI.