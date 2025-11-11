Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Спрос на солнечные панели в Украине за три месяца вырос на 15%. Какие главные стимулы и ограничения для бизнеса в установлении СЭС

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Рынок солнечных панелей в Украине в августе–октябре 2025 года вырос на 10–15%, что в денежном исчислении составляет примерно 120–180 млн грн. Об этом по запросу Forbes Ukraine сообщили в компании Unisolar, специализирующейся на установлении СЭС.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • По данным Unisolar, объем запросов от бизнеса увеличился на 12% – до эквивалента около 35–40 млн грн потенциальных контрактов. Средний чек на СЭС для бизнеса сейчас составляет от $25 000 до $150 000 (1–6 млн грн) в зависимости от мощности. За семь месяцев (январь–июль 2025 г.) по стране установлено примерно 250–300 коммерческих систем, а средний годовой объем сделок в этом сегменте превышает 1,2–1,5 млрд грн.
  • Более 70% предпринимателей хотят избавиться от зависимости от центральных сетей, но из 10–15 заявок реализуется только 1–2 из-за нехватки финансирования и осведомленности, говорит основательница и CEO Unisolar Татьяна Однорог.
  • «Это прежде всего вопрос финансирования – в 80–90% случаев проект невозможно реализовать без доступного кредитования», – объясняет она. Вторая ключевая проблема – недостаточная осведомленность: многие считают, что достаточно солнечных панелей.
  • «Эра «солнца без аккумуляторов» окончилась. Сегодня эффективная СЭС обязательно включает в себя системы накопления энергии (ESS). Без них станция не балансирует производство и потребление, не защищает от пиковых тарифов и становится просто «красивой, но бессильной конструкцией» во время блэкаута», – отмечает Однорог.
  • За три года доля бизнеса, перешедшего на возобновляемые источники, выросла втрое – до 5–7% МСБ.
  • «В ближайшие годы тарифы могут вырасти еще в 1,5–2 раза, что ускоряет переход на «солнце»», – прогнозирует CEO Unisolar.
  • В 2026 году спрос на СЭС может вырасти на 5–7%, а доля энергоавтономных МСБ достигнет 10–12%. «Процесс перехода на возобновляемую энергию необратим – это часть мировой тенденции и инстинкт выживания в условиях войны», – заключает Однорог.

Контекст

Unisolar – компания, работающая в сфере возобновляемой энергетики с 2009 года. Занимается проектированием, снабжением оборудованием, монтажом, финансированием, страхованием и сервисным обслуживанием солнечных электростанций. За это время реализованы проекты общей мощностью более 300 МВт в Украине, Молдове и Литве.

Основное направление – крупномасштабные EPC-проекты: строительство промышленных солнечных электростанций, системы накопления энергии и солнечные решения для коммерческих объектов. Отдельный сегмент – контейнерные энергетические решения для быстрого развертывания и масштабирования объектов.

До конца 2025 года в Украине планируется ввести в эксплуатацию около 1000 МВт новых солнечных мощностей. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на форуме Forbes Ukraine «Энергия бизнеса».

По его словам, значительную часть этого объема составляют солнечные электростанции, установленные домохозяйствами и предприятиями для собственного потребления. Избыток производимой электроэнергии они отдают в общую сеть через счетчики.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні