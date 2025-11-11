Рынок солнечных панелей в Украине в августе–октябре 2025 года вырос на 10–15%, что в денежном исчислении составляет примерно 120–180 млн грн. Об этом по запросу Forbes Ukraine сообщили в компании Unisolar, специализирующейся на установлении СЭС.

Подробности

По данным Unisolar, объем запросов от бизнеса увеличился на 12% – до эквивалента около 35–40 млн грн потенциальных контрактов. Средний чек на СЭС для бизнеса сейчас составляет от $25 000 до $150 000 (1–6 млн грн) в зависимости от мощности. За семь месяцев (январь–июль 2025 г.) по стране установлено примерно 250–300 коммерческих систем, а средний годовой объем сделок в этом сегменте превышает 1,2–1,5 млрд грн.

Более 70% предпринимателей хотят избавиться от зависимости от центральных сетей, но из 10–15 заявок реализуется только 1–2 из-за нехватки финансирования и осведомленности, говорит основательница и CEO Unisolar Татьяна Однорог.

«Это прежде всего вопрос финансирования – в 80–90% случаев проект невозможно реализовать без доступного кредитования», – объясняет она. Вторая ключевая проблема – недостаточная осведомленность: многие считают, что достаточно солнечных панелей.

«Эра «солнца без аккумуляторов» окончилась. Сегодня эффективная СЭС обязательно включает в себя системы накопления энергии (ESS). Без них станция не балансирует производство и потребление, не защищает от пиковых тарифов и становится просто «красивой, но бессильной конструкцией» во время блэкаута», – отмечает Однорог.

За три года доля бизнеса, перешедшего на возобновляемые источники, выросла втрое – до 5–7% МСБ.

«В ближайшие годы тарифы могут вырасти еще в 1,5–2 раза, что ускоряет переход на «солнце»», – прогнозирует CEO Unisolar.

В 2026 году спрос на СЭС может вырасти на 5–7%, а доля энергоавтономных МСБ достигнет 10–12%. «Процесс перехода на возобновляемую энергию необратим – это часть мировой тенденции и инстинкт выживания в условиях войны», – заключает Однорог.

Контекст

Unisolar – компания, работающая в сфере возобновляемой энергетики с 2009 года. Занимается проектированием, снабжением оборудованием, монтажом, финансированием, страхованием и сервисным обслуживанием солнечных электростанций. За это время реализованы проекты общей мощностью более 300 МВт в Украине, Молдове и Литве.

Основное направление – крупномасштабные EPC-проекты: строительство промышленных солнечных электростанций, системы накопления энергии и солнечные решения для коммерческих объектов. Отдельный сегмент – контейнерные энергетические решения для быстрого развертывания и масштабирования объектов.

До конца 2025 года в Украине планируется ввести в эксплуатацию около 1000 МВт новых солнечных мощностей. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на форуме Forbes Ukraine «Энергия бизнеса».

По его словам, значительную часть этого объема составляют солнечные электростанции, установленные домохозяйствами и предприятиями для собственного потребления. Избыток производимой электроэнергии они отдают в общую сеть через счетчики.