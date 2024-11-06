Україна збільшила видобуток газу в жовтні до найвищого рівня з початку вторгнення – ExPro

У поточному опалювальному сезоні Україна, як і попереднього року, покладатиметься лише на український газ, повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У жовтні обсяги валового видобутку природного газу зросли на 2,3% порівняно з минулим роком – до 1,663 млрд куб. м, як свідчать розрахунки ExPro . Це найвищий місячний показник видобутку з січня 2022 року.

Ключові факти

Середньодобовий валовий видобуток природного газу у жовтні 2024 року склав 53,6 млн куб. м, що на 1,3% більше, ніж у вересні. Також це найвище середньодобове значення видобутку з лютого 2022-го.

За 10 місяців цього року Україна видобула майже 15,85 млрд куб. м природного газу, що на 2% більше, ніж у 2023-му, та на 2,7% більше, ніж у 2022-му.

Компанія «Укргазвидобування» збільшила видобуток природного газу на 1,6%, до 1,24 млрд куб. м у жовтні. У січні–жовтні «Укргазвидобування» видобула 12,1 млрд куб. м природного газу, що на 5,4% більше, ніж у 2023 році.

«Укрнафта» наростила видобуток газу на 4,6%, до 96,4 млн куб. м у жовтні. Вона видобула 967 млн куб. м природного газу за 10 місяців, це на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Приватні компанії збільшили обсяги видобутку газу на 4,4% порівняно з минулим роком, до 324 млн куб. м. Загалом приватні компанії видобули 2,75 млрд куб. м природного газу за січень–жовтень, що на 12% менше, ніж у 2023-му.

За прогнозами ExPro, обсяги валового видобутку природного газу в Україні за підсумками року можуть зрости на 2,2%, або 420 млн куб. м, до 19,1 млрд куб. м.

Контекст

Цей опалювальний сезон Україна проходитиме лише на власному газі. За словами очільника уряду Дениса Шмигаля, на прийдешню зиму Україна має достатньо власних енергетичних ресурсів. Запасів газу в підземних сховищах вистачить для побутових споживачів, теплокомуненерго і бюджетних установ.

Компанії Групи «Нафтогаз» – АТ «Укргазвидобування» і ПАТ «Укрнафта» – мали цьогоріч продовжити збільшувати видобуток, зокрема до 15 млрд куб. м. За словами очільника Олексія Чернишова, цього буде цілком достатньо для того, щоб покрити потреби України в частині регульованих сегментів.

За три квартали «Укргазвидобування» та «Укрнафта» видобули понад 11 млрд куб. м товарного газу. Це на 0,7 млрд куб. м більше, ніж за аналогічний період минулого року.