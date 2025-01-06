Європейські газові сховища виснажуються найшвидшими темпами з 2018 року

Європа спалює запаси газу швидше, ніж будь-коли протягом останніх семи років, оскільки холодна погода збільшує потребу в опаленні, а цього тижня очікується нове зниження температури, пише Bloomberg 6 січня. Рівні зберігання знизилися загалом на 25 п.п. порівняно з піковим значенням.

Ключові факти

Величезні підземні газові сховища регіону заповнені трохи більш ніж на 70% порівняно з приблизно 86% рік тому.

Хоча немає ризику негайного дефіциту, швидке виснаження може ускладнити накопичення запасів перед наступним опалювальним сезоном та ризикує вплинути на короткострокові ціни.

За даними Gas Infrastructure Europe, рівні зберігання знизилися загалом на 25 процентних пунктів порівняно з піковим значенням – це найбільше падіння з 2018 року.

У Goldman Sachs Group вважають, що чим нижче будуть рівні сховищ на кінець березня, тим складніше буде регіону поповнити їх перед наступною зимою.

Погода стала холоднішою у більшості країн північно-західної Європи, що може спровокувати подальші вилучення газу найближчими днями, оскільки споживання газу для опалення збільшується.

Континент також дедалі більше схильний до ринкової волатильності, оскільки він покладається на скраплений природний газ для поповнення дефіциту, що виник після припинення поставок російського трубопроводу через Україну.

Збої у провідних постачальників можуть вплинути на баланс регіону та спровокувати цінові коливання. У Норвегії завод СПГ зупинив роботу до 9 січня через відмову компресора.

Контекст

З 1 січня 2025 року українська ГТС працює без транзиту російського газу. Транспортування природного газу з точки входу «Суджа» на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах припинено.

Минулого тижня ціни на газ зросли на 4% і наблизилися до 14-місячного максимуму, оскільки ринок бореться зі скороченням запасів та скороченням постачання.

До вторгнення Росія продавала до Європи близько 155 млрд. кубометрів трубопровідного газу на рік. 2024 року країна експортувала до регіону близько 30 млрд кубометрів газу, причому більше половини обсягів йшло через Україну.

За розрахунками Bloomberg, 2024 року «Газпром» продав через Україну газу на суму близько $6 млрд.