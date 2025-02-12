Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании 12 февраля ввел санкции против народного депутата, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Об этом Forbes Ukraine сообщили два осведомленных источника. Дополнено. Сам Порошенко назвал это решение «антиконституционным» и «политически мотивированным».

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На сегодняшнем заседании СНБО были введены санкции против пятого президента Украины, народного депутата и бизнесмена Петра Порошенко, сообщили два собеседника, один из которых присутствовал на заседании СНБО.

Один из них предполагает, что речь может идти о «статье государственной измены».

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание СНБО и решение будет опубликовано завтра, 13 февраля. При этом он не уточнил, о чем идет речь. «Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев», – сказал он.

В преддверии полномасштабной войны, 21 декабря 2021-го, подозрение Порошенко в госизмене подписала СБУ. Он якобы участвовал в схеме главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. По версии СБУ, Порошенко помог сорвать поставки угля из ЮАР, чтобы в Украину поставляли уголь, который добывается на оккупированной части Донбасса.

Дополнено. В видеокомментарии Порошенко подтвердил, что СНБО принял против него санкции. Он назвал это решение «антиконституционным» и «политически мотивированным».

Контекст

За два предвоенных года бизнес-империя Петра Порошенко значительно уменьшилась, по крайней мере, официально. Если в начале 2019 года он был бенефициаром в 95 компаниях, то перед вторжением – только 18 компаний. Львиная доля его бизнеса перешла к сыну Алексею. «Передача бизнеса была связана с желанием Порошенко-старшего отделить политическую деятельность от бизнеса», – заявляла пресс-служба пятого президента. Есть другие причины: давление правоохранителей и регуляторов.

После победы Зеленского против Порошенко было возбуждено более 20 уголовных дел, ему выдвинули подозрение в госизмене, были арестованы его доли в 19 предприятиях, аффилированные с ним компании получили многомиллионные штрафы от АМКУ. Война поставила на паузу расследование уголовных дел, а также не было новостей о проблемах бизнеса. Но говорить о постоянном перемирии пятого и шестого президентов не стоит.

СМИ, подконтрольные Порошенко, очень критичны к действующей власти. А у экс-президента иногда возникают странные проблемы с государством. К примеру, в мае его не выпускали из Украины на сессию НАТО – не считывался QR-код на документах. После начала вторжения Порошенко сфокусировался на волонтерстве.

На сайте президента зарегистрирована петиция с призывом ввести санкции против народного депутата, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Ее авторы считают, что «деятельность политика нанесла существенный вред национальным интересам страны».

В частности, основаниями для санкций против Порошенко названо его участие в создании «Партии регионов», работу в правительстве Николая Азарова, связи с представителями российской православной церкви и бизнес, уплачивавший налоги в РФ «даже после начала войны». Петиция набрала 17 503 голоса из 25 000 необходимых для рассмотрения президентом.