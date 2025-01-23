У роботі ChatGPT стався збій. Що відомо (оновлено)

Користувачі чат-бота ChatGPT та автоматизованого інтерфейса прикладного програмування API від OpenAI повідомили про збій у їхній роботі 23 січня, свідчить інформація на Downdetector . Згодом компанія заявила, що знайшла помилку і повністю виправила проблему. Оновлено . О 15:12 за київським часом компанія знову зафіксувала підвищений рівень помилок у ChatGPT.

Ключові факти

Оновлено . О 15:12 за київським часом компанія знову почала фіксувати підвищений рівень помилок у ChatGPT, і почала виправляти проблему. Також після 15 години поновилися скарги на роботу чат-бота, згідно із сервісом Downdetector.

. О 15:12 за київським часом компанія знову почала фіксувати підвищений рівень помилок у ChatGPT, і почала виправляти проблему. Також після 15 години поновилися скарги на роботу чат-бота, згідно із сервісом Downdetector. Об 14:43 компанія відзвітувала, що проблему із тим, що клієнти зіткнулися з підвищеним рівнем помилок у ChatGPT та API в період з 13:33 до 14:23, повністю вирішено.

Команда OpenAI зафіксувала підвищений рівень помилок і почала розслідування ініцидент. Пізніше проблему виявили та виправили.

За даними Downdetector, до сервісу надійшло кілька тисяч скарг, більшість яких стосуються проблем із роботою ChatGPT.

Інфографіка: Downdetector

Інфографіка: Downdetector

Контекст

З моменту свого запуску два роки тому ChatGPT зібрав понад 300 млн активних користувачів щотижня, які використовують його для вирішення різноманітних запитів – від пошуку синонімів до аналізу статистичних даних.

У січні OpenAI анонсувала запуск ранньої версії нової функції для ChatGPT, яка дасть змогу користувачам планувати прості завдання на майбутнє. Таким чином, ChatGPT може стати не лише чат-ботом, а й цифровим помічником.