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У роботі ChatGPT стався збій. Що відомо (оновлено)

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Користувачі чат-бота ChatGPT та автоматизованого інтерфейса прикладного програмування API від OpenAI повідомили про збій у їхній роботі 23 січня, свідчить інформація на Downdetector. Згодом компанія заявила, що знайшла помилку і повністю виправила проблему. Оновлено. О 15:12 за київським часом компанія знову зафіксувала підвищений рівень помилок у ChatGPT.

Ключові факти

  • Оновлено. О 15:12 за київським часом компанія знову почала фіксувати підвищений рівень помилок у ChatGPT, і почала виправляти проблему. Також після 15 години поновилися скарги на роботу чат-бота, згідно із сервісом Downdetector.
  • Об 14:43 компанія відзвітувала, що проблему із тим, що клієнти зіткнулися з підвищеним рівнем помилок у ChatGPT та API в період з 13:33 до 14:23, повністю вирішено.
  • Команда OpenAI зафіксувала підвищений рівень помилок і почала розслідування ініцидент. Пізніше проблему виявили та виправили. 
  • За даними Downdetector, до сервісу надійшло кілька тисяч скарг, більшість яких стосуються проблем із роботою ChatGPT. 
У роботі ChatGPT стався збій. Що відомо (оновлено) /Фото 1

Інфографіка: Downdetector

У роботі ChatGPT стався збій. Що відомо (оновлено) /Фото 2

Інфографіка: Downdetector

Контекст

З моменту свого запуску два роки тому ChatGPT зібрав понад 300 млн активних користувачів щотижня, які використовують його для вирішення різноманітних запитів – від пошуку синонімів до аналізу статистичних даних. 

У січні OpenAI анонсувала запуск ранньої версії нової функції для ChatGPT, яка дасть змогу користувачам планувати прості завдання на майбутнє. Таким чином, ChatGPT може стати не лише чат-ботом, а й цифровим помічником.

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