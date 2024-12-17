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«Вбивця Google». OpenAI відкрив доступ до пошукового сервісу ChatGPT Search усім користувачам

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Американський стартап OpenAI надав усім користувачам доступ до пошукового сервісу ChatGPT Search на основі штучного інтелекту. Першим про це написало видання Barronʼs. Сервіс вже доступний користувачам в Україні. Раніше цією функцією могли користуватися лише платні підписники.

Деталі 

  • Новий продукт доступний для всіх користувачів, які увійшли в систему через мобільні додатки або вебсайт компанії.
  • Щоб скористатися функцією, користувач увійшовши в свій обліковий запис ChatGPT, на головному екрані в полі введення тексту має натиснути на значок у формі глобуса або опцію «Пошук в інтернеті». Після цього можна вводити запити і отримувати актуальні відповіді.
  • Користувачі отримують відповіді із перевірених джерел та мають можливість налаштування цієї функції як пошукової системи за замовчуванням.

Контекст

OpenAI, ключовий гравець у сфері штучного інтелекту, розширює свою присутність на ринку, де тривалий час домінувала Google. Компанія також виходить на одну лінію з Bing від Microsoft і новими гравцями, такими як Perplexity.

Стартап під керівництвом Сема Альтмана цього року уклав угоди з кількома відомими видавництвами, включаючи Condé Nast, журнал Time, Financial Times, Business Insider, а також з європейськими медіа, такими як французька Le Monde та іспанська Prisa Media.

OpenAI зазначила, що активно співпрацює з представниками новинної індустрії, збираючи зворотний зв’язок щодо своєї пошукової функції. 

У липні компанія вибірково запустила SearchGPT – прототип інноваційної пошукової системи на базі штучного інтелекту, яка забезпечує доступ до актуальної інформації в інтернеті в режимі реального часу.

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