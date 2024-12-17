«Вбивця Google». OpenAI відкрив доступ до пошукового сервісу ChatGPT Search усім користувачам

Американський стартап OpenAI надав усім користувачам доступ до пошукового сервісу ChatGPT Search на основі штучного інтелекту. Першим про це написало видання Barronʼs . Сервіс вже доступний користувачам в Україні. Раніше цією функцією могли користуватися лише платні підписники.

Деталі

Новий продукт доступний для всіх користувачів, які увійшли в систему через мобільні додатки або вебсайт компанії.

Щоб скористатися функцією, користувач увійшовши в свій обліковий запис ChatGPT, на головному екрані в полі введення тексту має натиснути на значок у формі глобуса або опцію «Пошук в інтернеті». Після цього можна вводити запити і отримувати актуальні відповіді.

Користувачі отримують відповіді із перевірених джерел та мають можливість налаштування цієї функції як пошукової системи за замовчуванням.

Контекст

OpenAI, ключовий гравець у сфері штучного інтелекту, розширює свою присутність на ринку, де тривалий час домінувала Google. Компанія також виходить на одну лінію з Bing від Microsoft і новими гравцями, такими як Perplexity.

Стартап під керівництвом Сема Альтмана цього року уклав угоди з кількома відомими видавництвами, включаючи Condé Nast, журнал Time, Financial Times, Business Insider, а також з європейськими медіа, такими як французька Le Monde та іспанська Prisa Media.

OpenAI зазначила, що активно співпрацює з представниками новинної індустрії, збираючи зворотний зв’язок щодо своєї пошукової функції.

У липні компанія вибірково запустила SearchGPT – прототип інноваційної пошукової системи на базі штучного інтелекту, яка забезпечує доступ до актуальної інформації в інтернеті в режимі реального часу.