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Перші ШI-агенти будуть інтегровані в робочі процеси компаній вже цього року – гендиректор OpenAI

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Сем Альтман /Getty Images

Сем Альтман Фото Getty Images

Компанія OpenAI очікує появу перших ШI-агентів, які будуть інтегровані в робочі процеси компаній вже цього року. Про це написав гендиректор творця ChatGPT Сем Альтман у своєму блозі.

Деталі

  • ChatGPT, запущений у листопаді 2022 року, став каталізатором революції в сфері ШІ та спричинив небачене зростання компанії й індустрії, вважає Альтман. За його даними, кількість активних користувачів за останні два роки зросла зі 100 млн до понад 300 млн.
  • У 2025 році світ зможе побачити, як перші ШІ-агенти «приєднаються до робочої сили» і «суттєво змінюють результати діяльності компаній», зазначив Альтман.
  • Водночас, за його словами, довгострокова мета OpenAI – створення суперінтелекту (AGI), який у традиційному розумінні вже перебуває під контролем.
  • Суперінтелект може революціонізувати науку та економіку: прискорити відкриття й підвищити глобальний рівень добробуту, наголосив Альтман.
  • Альтман визнав, що керування суперінтелектом залишається відкритим викликом і потрібно діяти обережно в цьому напрямку.
  • «Ми майже впевнені, що в найближчі кілька років всі побачать те, що бачимо ми, і що необхідність діяти з великою обережністю, одночасно максимізуючи широкі переваги і можливості, є дуже важливою», – зазначив гендиректор OpenAI.

Контекст

AGI (загальний штучний інтелект) – це теоретична ітерація ШІ, за якої машина може самостійно мислити, навчатися, усвідомлювати себе та виконувати всі інтелектуальні завдання, що й людина.

Раніше Альтман заявляв, що в найближчі 5 років люди створять загальний штучний інтелект. За його словами, на створення інфраструктури для підтримки такої моделі ШІ може піти до $7 трлн. Йдеться про виробництво напівпровідників і будівництво дата-центрів.

Альтман водночас вважає, що навіть якщо AGI зʼявиться, він не так стрімко увірветься в життя людей через нинішнє стрімке зростання технологій.

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