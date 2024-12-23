Робота в блекаути. Держспецзв’язку і оператори шукають компроміс для виконання вимог НЦУ

Держава має розуміти технічні обмеження мобільних операторів і знайти шлях для виконання розпорядження Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) щодо роботи мобільного зв’язку під час відключень світла. Про це в інтерв’ю Forbes розповів новий голова Держспецзв’язку Олександр Потій.

Ключові факти

«Шукаємо компроміс, щоб це завдання виконати», – сказав Потій. За його словами вимоги НЦУ можна виконати зокрема через поетапне чи регіональне нарощення годин, скільки зв’язок має працювати під час відключень світла.

«У співпраці з операторами ми визначили, як виконати завдання, яке поставив президент», – додає голова Держспецзв’язку.

За його словами, вимоги НЦУ до роботи базових станцій, які стояли перед операторами на 1 грудня, вони більш-менш виконали.

Контекст

Постанова НЦУ зобов’язує мобільних операторів до 1 лютого 2025 року обладнати 100% базових станцій генераторами та акумуляторами, гарантуючи 10 годин безперебійної роботи мережі під час блекаутів. Також до 1 грудня 2024-го оператори на 25% своїх базових станцій мають забезпечити безперебійну роботу на 72 години.

Для цього компаніям потрібно закупити тисячі акумуляторів, генераторів, тонни пального та найняти кілька тисяч фахівців, зазначав топменеджер однієї з компаній на умовах анонімності через чутливість питання.

Реалізація вимог НЦУ обійдеться трьом операторам у понад 13 млрд грн інвестицій, казав Forbes менеджер однієї з компаній анонімно через чутливість питання. «І галузь має це зробити в максимально стислі терміни», – додає він.

Усі три оператори вже інвестували в енергонезалежність своїх мереж понад 3 млрд грн, оновили на своїх базових станціях 370 000 акумуляторів, придбали 5400 генераторів та інших джерел безперебійного живлення.

«Якщо відключення будуть тривати до восьми годин, то ми зможемо тримати мережу 4–6. Або ми продовжимо користуватися інтернетом у звичайному режимі, і батареї на базових станціях будуть дуже швидко розряджатися», – казала СЕО «Vodafone Україна» Ольга Устинова в інтерв’ю Forbes на початку грудня цього року. За її словами, час роботи базових станцій без світла можна подовжити за рахунок обмеження трафіку.