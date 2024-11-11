Збанкрутіла криптобіржа FTX подала в суд на Binance з вимогою повернути їй $1,8 млрд

Керівники біржі-банкрута FTX подали позов проти найбільшої криптобіржі Binance та її колишнього гендиректора Чанпена Чжао, вимагаючи повернути майже $1,8 млрд. Цю суму, за твердженням позивача, було незаконно переказано Семом Бенкманом-Фрідом у 2021 році, пише Bloomberg.
Крах FTX, який став найбільшим потрясінням для крипторинку, завдав величезних збитків інвесторам та підірвав довіру до інвестицій у криптовалюту.
Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Замовляйте та отримуйте два журнали за ціною одного!
Деталі
- Binance, Чжао та інші керівники біржі отримали $1,8 млрд в рамках угоди про викуп акцій у липні 2021 року, заявила FTX. Тоді вони продали частки розміром близько 20% у міжнародному підрозділі FTX та 18,4% в американській структурі компанії.
- Оплата за викуп акцій здійснювалася токенами FTX (FTT) та монетами Binance (BNB і BUSD) загальною вартістю $1,76 млрд на момент угоди. У позові стверджується, що FTX та повʼязаний із нею фонд Alameda Research, «можливо, були неплатоспроможними із самого початку і точно мали відʼємний баланс на початку 2021 року».
- FTX називає угоду шахрайською і хоче повернути токени для поповнення конкурсної маси. На її думку, транзакція не мала відбутися.
- FTX також звинувачує Чжао у публікації «неправдивих та оманливих твітів» напередодні краху біржі. Зокрема, його повідомлення від 6 листопада 2022 року про намір Binance продати токени FTT вартістю $529 млн спровокувало масовий відтік коштів з платформи.
- Представник Binance назвав претензії безпідставними та заявив про готовність захищати свою позицію в суді.
- Позов проти Binance один із багатьох, поданих FTX проти колишніх інвесторів, партнерів та клієнтів у суді штату Делавер. Серед інших відповідачів – колишній співробітник Білого дому Ентоні Скарамуччі, криптобіржа Crypto.com та політичні організації, включаючи засновану Марком Цукербергом FWD.US.
Контекст
Криптобіржу FTX було засновано Бенкманом-Фрідом у 2019 році. На початку 2022 року вона оцінювалась у $32 млрд.
FTX подала заяву про банкрутство, а Сем Бенкман-Фрід пішов із посади гендиректора криптобіржі 11 листопада 2022 року, коли його компанії не вдалося забезпечити собі порятунок після значного тижневого дефіциту ліквідності. FTX того ж дня переказала мільярди доларів клієнтських коштів компанії Alameda Research, що також належала засновнику біржі.
13 грудня Сема Бенкмана-Фріда заарештували на Багамах. Американські регулятори звинуватили його в реалізації багаторічної схеми обману інвесторів. Комісія з цінних паперів і бірж повідомила, що Бенкман-Фрід ошукав інвесторів більш як на $1,8 млрд. Засновника FTX екстрадували до США.
Технічний директор FTX Гері Ван і голова Alameda Research Керолайн Еллісон визнали провину в шахрайстві та виявили готовність співпрацювати зі слідством.
Засновник FTX не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення. Наприкінці лютого Бенкману-Фріду висунули чотири додаткові звинувачення. Загалом їх уже 12. Його звільнено під рекордну заставу в $250 млн.
У березні Бенкмана-Фріда засудили до 25 років тюремного увʼязнення за крадіжку $8 млрд у клієнтів біржі FTX.
У жовтні цього року, FTX отримала дозвіл на виплату $12,6 млрд клієнтам, чиї активи були заблоковані після банкрутства компанії у 2022 році. Таким чином акціонери FTX можуть повернути частину арештованих активів у розмірі $1 млрд. Суддя у справах про банкрутство США Джон Дорсі схвалив виплати постраждалим клієнтам FTX після пропозиції, сформульованої керівників біржі, писав Boomberg.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.