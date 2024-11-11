Збанкрутіла криптобіржа FTX подала в суд на Binance з вимогою повернути їй $1,8 млрд

Крах FTX , який став найбільшим потрясінням для крипторинку, завдав величезних збитків інвесторам та підірвав довіру до інвестицій у криптовалюту.

Керівники біржі-банкрута FTX подали позов проти найбільшої криптобіржі Binance та її колишнього гендиректора Чанпена Чжао, вимагаючи повернути майже $1,8 млрд. Цю суму, за твердженням позивача, було незаконно переказано Семом Бенкманом-Фрідом у 2021 році, пише Bloomberg .

Деталі

Binance, Чжао та інші керівники біржі отримали $1,8 млрд в рамках угоди про викуп акцій у липні 2021 року, заявила FTX. Тоді вони продали частки розміром близько 20% у міжнародному підрозділі FTX та 18,4% в американській структурі компанії.

Оплата за викуп акцій здійснювалася токенами FTX (FTT) та монетами Binance (BNB і BUSD) загальною вартістю $1,76 млрд на момент угоди. У позові стверджується, що FTX та повʼязаний із нею фонд Alameda Research, «можливо, були неплатоспроможними із самого початку і точно мали відʼємний баланс на початку 2021 року».

FTX називає угоду шахрайською і хоче повернути токени для поповнення конкурсної маси. На її думку, транзакція не мала відбутися.

FTX також звинувачує Чжао у публікації «неправдивих та оманливих твітів» напередодні краху біржі. Зокрема, його повідомлення від 6 листопада 2022 року про намір Binance продати токени FTT вартістю $529 млн спровокувало масовий відтік коштів з платформи.

Представник Binance назвав претензії безпідставними та заявив про готовність захищати свою позицію в суді.

Позов проти Binance один із багатьох, поданих FTX проти колишніх інвесторів, партнерів та клієнтів у суді штату Делавер. Серед інших відповідачів – колишній співробітник Білого дому Ентоні Скарамуччі, криптобіржа Crypto.com та політичні організації, включаючи засновану Марком Цукербергом FWD.US.

Контекст

Криптобіржу FTX було засновано Бенкманом-Фрідом у 2019 році. На початку 2022 року вона оцінювалась у $32 млрд.

FTX подала заяву про банкрутство, а Сем Бенкман-Фрід пішов із посади гендиректора криптобіржі 11 листопада 2022 року, коли його компанії не вдалося забезпечити собі порятунок після значного тижневого дефіциту ліквідності. FTX того ж дня переказала мільярди доларів клієнтських коштів компанії Alameda Research, що також належала засновнику біржі.

13 грудня Сема Бенкмана-Фріда заарештували на Багамах. Американські регулятори звинуватили його в реалізації багаторічної схеми обману інвесторів. Комісія з цінних паперів і бірж повідомила, що Бенкман-Фрід ошукав інвесторів більш як на $1,8 млрд. Засновника FTX екстрадували до США.

Технічний директор FTX Гері Ван і голова Alameda Research Керолайн Еллісон визнали провину в шахрайстві та виявили готовність співпрацювати зі слідством.

Засновник FTX не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення. Наприкінці лютого Бенкману-Фріду висунули чотири додаткові звинувачення. Загалом їх уже 12. Його звільнено під рекордну заставу в $250 млн.

У березні Бенкмана-Фріда засудили до 25 років тюремного увʼязнення за крадіжку $8 млрд у клієнтів біржі FTX.

У жовтні цього року, FTX отримала дозвіл на виплату $12,6 млрд клієнтам, чиї активи були заблоковані після банкрутства компанії у 2022 році. Таким чином акціонери FTX можуть повернути частину арештованих активів у розмірі $1 млрд. Суддя у справах про банкрутство США Джон Дорсі схвалив виплати постраждалим клієнтам FTX після пропозиції, сформульованої керівників біржі, писав Boomberg.