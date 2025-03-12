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Росія вдарила балістикою по Одеському порту, загинули іноземці (оновлено)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Увечері 11 березня російські війська обстріляли Одеський морський торговий порт ракетою, внаслідок атаки загинуло 4 моряки суховантажного судна MJ Pinar під прапором Барбадосу. Про це повідомив голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук із посиланням на Адміністрацію морських портів України. Оновлено 9:20. Унаслідок удару росіян загинули четверо громадян Сирії, ще двоє людей дістали поранення, повідомив віцепрем’єр Олексій Кулеба.

Внаслідок атаки загинуло 4 моряки суховантажного судна MJ Pinar /Сергій Братчук

Внаслідок атаки загинуло 4 моряки суховантажного судна MJ Pinar Фото Сергій Братчук

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Деталі 

  • О 20:15 в Одесі оголосили тривогу, а незабаром стався потужний вибух. Повітряні сили ЗСУ уточнили, що Росія застосувала балістичну ракету. 
  • За словами Братчука, удар припав на порт о 20:17. Попередньо, загинули чотири члени екіпажу судна MJ Pinar під прапором Барбадосу, ще один моряк зазнав поранень.
  • Оновлено 9:20. Кулеба повідомив, що внаслідок удару загинули четверо сирійців віком від 18 до 24 років, ще двоє людей отримали поранення – українець та сирієць. Їм надається необхідна допомога. На момент атаки цивільне судно завантажувало пшеницю для Алжиру. Пошкодження отримало ще одне судно, причали та зернові склади.

Контекст 

У ніч із 11 на 12 березня російські війська атакували Одесу масованою атакою дронів. У результаті пошкоджено та знищено склади приватних компаній, резервуари з пальним, бізнес-центр, гараж і господарську споруду. У місті виникли пожежі, зокрема на складах із іграшками та в резервуарах із пальним. Загальна площа пошкоджень перевищила 2780 кв. м.

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