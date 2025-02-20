Росія атакувала обʼєкт ДТЕК на Одещині і обстріляла 9-поверхівку у Херсоні. Що відомо

Під час масованої атаки Росія знову атаковала енергетичний обʼєкт ДТЕК на Одещині, повідомляє компанія. Без світла лишаються 49 000 абонентів. Також вночі росіяни обстріляли Херсон керованими авіабомбами, одна з них влучила у 9-поверховий житловий будинок, є постраждалі. Оновлено . Загалом Росія випустила до 14 ракет і 161 ударний БпЛА типу «Shahed» та дрони-імітатори інших типів.

Ключові факти

Росія атакувала Одещину другу ніч поспіль. Під удар знову попав енергетичний обʼєкт ДТЕК.

другу ніч поспіль. Під удар знову попав енергетичний обʼєкт ДТЕК. Компанія повідомила, що енергетики розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи після того, як отримають дозвіл від військових та рятувальників.

За даними Одеської ОВА, без напруги поки лишаються 49 000 абонентів. Роботи тривають.

Наразі відновлено електропостачання двох котелень, які розпочали роботу та, після набору необхідних параметрів, опалення поступово почне повертатись у домівки тих одеситів, які від учора були без тепла.

Вже заживлена критична інфраструктура. Загалом протягом останньої доби енергетики повернули світло в оселі 40 000 клієнтів.

Цієї ночі Росія обстріляла Херсон керованими авіабомбами, одна з них поцілила у 9-поверховий житловий будинок, частково його зруйнувавши. Через удар зруйновано пʼятнадцять квартир – з 1 по 10 поверх одного з підʼїздів. Крім цього, у 80 оселях – вибило шибки, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

керованими авіабомбами, одна з них поцілила у 9-поверховий житловий будинок, частково його зруйнувавши. Через удар зруйновано пʼятнадцять квартир – з 1 по 10 поверх одного з підʼїздів. Крім цього, у 80 оселях – вибило шибки, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За попередньою інформацією ДСНС, постраждали щонайменше 6 осіб, серед них 2 дітей. Двох людей вдалося врятувати, їх дістали із заблокованих квартир через балкони.

Рятувальники обстежують пошкоджені поверхи та розбирають завали, під якими можуть залишатися люди.

Оновлено. У ніч на 20 лютого Росія здійснила комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 20 лютого Росія здійснила комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Загалом застосовано до 14 ракет: крилаті — Х-101/Х-55см, Калібр/Іскандер-К; балістичні — Іскандер-М/KN-23. Інформацію щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару Повітряні сили не оприлюднюють.

Також РФ атакувала 161-м ударним БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів. Станом на 10.00 підтверджено збиття 80-ти дронів, ще 78 дронів-імітаторів – локаційно втрачені.

Контекст

Напередодні, 18 лютого, російські війська здійснили масований обстріл Одеси, що призвело до масштабних відключень електро-, водо- і теплопостачання в місті. За словами мера Геннадія Труханова, через атаку в місті залишилися без електроенергії, води та опалення більшість будинків. Пошкоджено понад 500 житлових будівель, десятки шкіл і дитячих садків.

У ніч на 18 лютого Росія атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області, що призвело до відключень електропостачання в Одесі та навколишньому районі. У результаті кілька тисяч домогосподарств залишилися без світла і тепла.