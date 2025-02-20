Росія атакувала обʼєкт ДТЕК на Одещині і обстріляла 9-поверхівку у Херсоні. Що відомо

Під час масованої атаки Росія знову атаковала енергетичний обʼєкт ДТЕК на Одещині, повідомляє компанія. Без світла лишаються 49 000 абонентів. Також вночі росіяни обстріляли Херсон керованими авіабомбами, одна з них влучила у 9-поверховий житловий будинок, є постраждалі. Оновлено. Загалом Росія випустила до 14 ракет і 161 ударний БпЛА типу «Shahed» та дрони-імітатори інших типів.
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Ключові факти
- Росія атакувала Одещину другу ніч поспіль. Під удар знову попав енергетичний обʼєкт ДТЕК.
- Компанія повідомила, що енергетики розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи після того, як отримають дозвіл від військових та рятувальників.
- За даними Одеської ОВА, без напруги поки лишаються 49 000 абонентів. Роботи тривають.
- Наразі відновлено електропостачання двох котелень, які розпочали роботу та, після набору необхідних параметрів, опалення поступово почне повертатись у домівки тих одеситів, які від учора були без тепла.
- Вже заживлена критична інфраструктура. Загалом протягом останньої доби енергетики повернули світло в оселі 40 000 клієнтів.
- Цієї ночі Росія обстріляла Херсон керованими авіабомбами, одна з них поцілила у 9-поверховий житловий будинок, частково його зруйнувавши. Через удар зруйновано пʼятнадцять квартир – з 1 по 10 поверх одного з підʼїздів. Крім цього, у 80 оселях – вибило шибки, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
- За попередньою інформацією ДСНС, постраждали щонайменше 6 осіб, серед них 2 дітей. Двох людей вдалося врятувати, їх дістали із заблокованих квартир через балкони.
- Рятувальники обстежують пошкоджені поверхи та розбирають завали, під якими можуть залишатися люди.
- Оновлено. У ніч на 20 лютого Росія здійснила комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
- Загалом застосовано до 14 ракет: крилаті — Х-101/Х-55см, Калібр/Іскандер-К; балістичні — Іскандер-М/KN-23. Інформацію щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару Повітряні сили не оприлюднюють.
- Також РФ атакувала 161-м ударним БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів. Станом на 10.00 підтверджено збиття 80-ти дронів, ще 78 дронів-імітаторів – локаційно втрачені.
Контекст
Напередодні, 18 лютого, російські війська здійснили масований обстріл Одеси, що призвело до масштабних відключень електро-, водо- і теплопостачання в місті. За словами мера Геннадія Труханова, через атаку в місті залишилися без електроенергії, води та опалення більшість будинків. Пошкоджено понад 500 житлових будівель, десятки шкіл і дитячих садків.
У ніч на 18 лютого Росія атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області, що призвело до відключень електропостачання в Одесі та навколишньому районі. У результаті кілька тисяч домогосподарств залишилися без світла і тепла.
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