Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Внаслідок нічного обстрілу Одеси пошкоджено приміщення Ощадбанку (фото)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

В Одесі внаслідок нічного обстрілу пошкоджено одне з відділень Ощадбанку, розташоване на Люстдорфській дорозі, 55/1. Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов 22 липня у Telegram.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Деталі 

  • «На жаль, цієї ночі через ворожий обстріл було пошкоджено одне з наших відділень в Одесі. На щастя, серйозно постраждала лише вхідна група», – заявив Наумов. 
  • Він заявив, що орендарям банківських комірок не варто хвилюватися, оскільки комірки залишилися цілими, а їхній вміст у безпеці.
Внаслідок нічного обстрілу Одеси пошкоджено приміщення Ощадбанку (фото) /Фото 1

Наслідки атаки Фото: пресслужба Ощадбанку

Внаслідок нічного обстрілу Одеси пошкоджено приміщення Ощадбанку (фото) /Фото 2

Наслідки атаки Фото: пресслужба Ощадбанку

Попередній слайд
Наступний слайд

Контекст 

Ощадбанк у 2024 році заробив 7,9 млрд грн чистого прибутку, посівши друге місце серед державних банків України.

Який банк очолив рейтинг за розміром кредитного портфеля та де українці віддають перевагу зберігати свої кошти? Forbes підготував шість графіків, що ілюструють головні зміни в банківському секторі за минулий рік.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні