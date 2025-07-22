В Одесі внаслідок нічного обстрілу пошкоджено одне з відділень Ощадбанку, розташоване на Люстдорфській дорозі, 55/1. Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов 22 липня у Telegram.

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«На жаль, цієї ночі через ворожий обстріл було пошкоджено одне з наших відділень в Одесі. На щастя, серйозно постраждала лише вхідна група», – заявив Наумов.

Він заявив, що орендарям банківських комірок не варто хвилюватися, оскільки комірки залишилися цілими, а їхній вміст у безпеці.

Наслідки атаки Фото: пресслужба Ощадбанку Наслідки атаки Фото: пресслужба Ощадбанку Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Ощадбанк у 2024 році заробив 7,9 млрд грн чистого прибутку, посівши друге місце серед державних банків України.

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