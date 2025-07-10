Росія вп’ятеро наростила виробництво «Шахедів» за рік та робить їх основним засобом масованих обстрілів України. Як, чим і за скільки Україна збиває дрони-камікадзе?

У 2025-му Росія все частіше покладається на «Шахеди», а не ракети при масованих обстрілах України. Змінилась і тактика: ворог концентрується на одному-двох містах і запускає сотні дронів, а за кілька годин – б’є балістичними ракетами.

Росія у п’ять разів порівняно з літом 2024-го наростила виробництво ударних дронів Shahed-136. На травень 2025-го ворог виробляв близько 2700 «Шахедів» та 2500 дронів-імітаторів на місяць, казали Forbes Ukraine у пресслужбі ГУР.