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Ціна чистого неба. Росія нарощує атаки «Шахедами». Якою зброєю на них полює ЗСУ та скільки це коштує – сім засобів

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

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Росія вп’ятеро наростила виробництво «Шахедів» за рік та робить їх основним засобом масованих обстрілів України. Як, чим і за скільки Україна збиває дрони-камікадзе?

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У 2025-му Росія все частіше покладається на «Шахеди», а не ракети при масованих обстрілах України. Змінилась і тактика: ворог концентрується на одному-двох містах і запускає сотні дронів, а за кілька годин – б’є балістичними ракетами.

Росія у п’ять разів порівняно з літом 2024-го наростила виробництво ударних дронів Shahed-136. На травень 2025-го ворог виробляв близько 2700 «Шахедів» та 2500 дронів-імітаторів на місяць, казали Forbes Ukraine у пресслужбі ГУР.

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