У Києві пошкоджено Миколаївський костел внаслідок атаки РФ (фото)

Миколаївський костел у Києві пошкоджено через російську ракетну атаку, повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій 20 грудня. Вибухова хвиля пошкодила фасад костелу, а також вікна адміністративної будівлі Національного будинку музики, що розташована поруч.
Костел Святого Миколая є унікальною пам’яткою національного значення.
Ключові факти
- У костелі пошкоджено фасад і центральний вітраж у формі готичної «троянди», понівечено бетонну раму, а також зовнішнє та внутрішнє скління.
- Вибухова хвиля зруйнувала віконні рами сходових клітин, які ведуть до шпилів – північної та південної веж, відомих як Хрестоцвіти.
- «Закликаємо міжнародних партнерів до активних дій, аби зупинити агресора та уберегти культурну спадщину України від знищення», – сказано у заяві відомства.
Контекст
Миколаївський костел був зведений у 1899–1909 роках у неоготичному стилі, є одним із найбільш знакових архітектурних творінь України. Проєкт створив видатний польсько-український архітектор Владислав Городецький, автор багатьох київських шедеврів, зокрема Будинку з химерами.
За останніми даними Мінкульту, 1222 пам’ятки культурної спадщини постраждали через російську агресію.
20 грудня Росія завдала удару по столиці пʼятьма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23. Станом на 11:10 одна людина загинула і 11 постраждалих. Детальніше про наслідки атаки – читайте тут.
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