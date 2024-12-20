У Києві пошкоджено Миколаївський костел внаслідок атаки РФ (фото)

Миколаївський костел у Києві пошкоджено через російську ракетну атаку, повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій 20 грудня. Вибухова хвиля пошкодила фасад костелу, а також вікна адміністративної будівлі Національного будинку музики, що розташована поруч.

Ключові факти

У костелі пошкоджено фасад і центральний вітраж у формі готичної «троянди», понівечено бетонну раму, а також зовнішнє та внутрішнє скління.

Вибухова хвиля зруйнувала віконні рами сходових клітин, які ведуть до шпилів – північної та південної веж, відомих як Хрестоцвіти.

«Закликаємо міжнародних партнерів до активних дій, аби зупинити агресора та уберегти культурну спадщину України від знищення», – сказано у заяві відомства.

Фото: КМВА Фото: КМВА Фото: КМВА Фото: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України Фото: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Миколаївський костел був зведений у 1899–1909 роках у неоготичному стилі, є одним із найбільш знакових архітектурних творінь України. Проєкт створив видатний польсько-український архітектор Владислав Городецький, автор багатьох київських шедеврів, зокрема Будинку з химерами.

За останніми даними Мінкульту, 1222 пам’ятки культурної спадщини постраждали через російську агресію.

20 грудня Росія завдала удару по столиці пʼятьма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23. Станом на 11:10 одна людина загинула і 11 постраждалих. Детальніше про наслідки атаки – читайте тут.