Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

У Києві пошкоджено Миколаївський костел внаслідок атаки РФ (фото)

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Миколаївський костел у Києві пошкоджено через російську ракетну атаку, повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій 20 грудня. Вибухова хвиля пошкодила фасад костелу, а також вікна адміністративної будівлі Національного будинку музики, що розташована поруч.

Костел Святого Миколая є унікальною пам’яткою національного значення.

Ключові факти

  • У костелі пошкоджено фасад і центральний вітраж у формі готичної «троянди», понівечено бетонну раму, а також зовнішнє та внутрішнє скління. 
  • Вибухова хвиля зруйнувала віконні рами сходових клітин, які ведуть до шпилів – північної та південної веж, відомих як Хрестоцвіти.
  • «Закликаємо міжнародних партнерів до активних дій, аби зупинити агресора та уберегти культурну спадщину України від знищення», – сказано у заяві відомства.
У Києві пошкоджено Миколаївський костел внаслідок атаки РФ&amp;nbsp;(фото) /Фото 1

Фото: КМВА

У Києві пошкоджено Миколаївський костел внаслідок атаки РФ&amp;nbsp;(фото) /Фото 2

Фото: КМВА

У Києві пошкоджено Миколаївський костел внаслідок атаки РФ&amp;nbsp;(фото) /Фото 3

Фото: КМВА

У Києві пошкоджено Миколаївський костел внаслідок атаки РФ&amp;nbsp;(фото) /Фото 4

Фото: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

У Києві пошкоджено Миколаївський костел внаслідок атаки РФ&amp;nbsp;(фото) /Фото 5

Фото: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

Попередній слайд
Наступний слайд

Контекст

Миколаївський костел був зведений у 1899–1909 роках у неоготичному стилі, є одним із найбільш знакових архітектурних творінь України. Проєкт створив видатний польсько-український архітектор Владислав Городецький, автор багатьох київських шедеврів, зокрема Будинку з химерами.

За останніми даними Мінкульту, 1222 пам’ятки культурної спадщини постраждали через російську агресію.

20 грудня Росія завдала удару по столиці пʼятьма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23. Станом на 11:10 одна людина загинула і 11 постраждалих. Детальніше про наслідки атаки – читайте тут.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні