У ніч на 28 серпня внаслідок масованого ракетного обстрілу Києва Росією зазнав пошкоджень новий медичний центр «Добробут» на вул. Антоновича, 40, який відкрився лише чотири місяці тому. Про це повідомив генеральний директор мережі Сергій Орел. Через ці пошкодження центр тимчасово не працюватиме 28 серпня.

Деталі

Уламки ракет розбили вікна, пошкодили стелі та частину медичного обладнання. На щастя, ніхто з працівників клініки не постраждав, оскільки в момент атаки в приміщенні нікого не було.

«Ми дуже багато працювали, щоб відкрити цю клініку в самому центрі Києва, і мені боляче бачити, як ворог намагається зруйнувати результати нашої роботи», – зазначив Орел.

Наразі команда «Добробуту» оцінює масштаби руйнувань і працює над відновленням роботи центру. Через пошкодження медичний центр на Антоновича не працюватиме 28 серпня. За словами гендиректора, клініка планує відновити прийом пацієнтів протягом одного-двох днів.

«Ми зробимо все можливе, щоб якнайшвидше привести центр до ладу», – запевнив він. Про точну дату відновлення роботи буде повідомлено додатково.

Під час сьогоднішньої атаки також пошкоджені приміщення закладу вищої медичної освіти Академії Добробут, що знаходиться на 7 та 8 поверхах будівлі «Добробуту» на Антоновича, 40. Там постраждали вікна, стелі, двері.

В Академії Добробут навчаються молоді лікарі (інтернатура), досвідчені – проходять фахове навчання, а також проводяться тренінги BLS (basic life support) для всіх, хто хоче навчитися рятувати життя.

Наслідки обстрілу Фото: медичний центр «Добробут»

Контекст

У ніч на 28 серпня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, використавши 629 засобів повітряного нападу, включаючи ударні безпілотники, ракети повітряного та наземного базування. Українська протиповітряна оборона знищила 589 з них, зокрема 563 із 598 БПЛА різних типів, одну із двох ракет «Кинджал», сім із девʼяти ракет «Іскандер-М/KN-23» та 18 із 20 крилатих ракет Х-101. Водночас 13 об’єктів зазнали прямих влучань, а в 26 місцях зафіксовано падіння уламків.

Унаслідок атаки на Київ загинули щонайменше 12 осіб, серед них троє дітей, ще десятки людей отримали поранення. У столиці пошкоджено дві будівлі Головного управління ДПС, а також приміщення, де розташовані головні офіси Банку Кредит Дніпро та ОТП Банку. На вулиці Жилянській майже повністю знищено кафе Honey.