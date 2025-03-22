Росія атакувала Запоріжжя дронами, є поранені та загиблі (фото, відео)

Пізно ввечері 21 березня Росія здійснила атаку на Запоріжжя за допомогою дронів. На ранок 22 березня пошуково-рятувальні операції було завершено, внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще 13 отримали поранення. Про це повідомила пресслужба ДСНС України.
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Деталі
- Серед постраждалих одна жінка перебуває у вкрай тяжкому стані, ще шестеро – у стані середньої тяжкості, повідомили в ДСНС. Медики надають усю необхідну допомогу тим, хто постраждав.
- У результаті влучань у житлові квартали спалахнули пожежі, а також зазнали руйнувань будинки. Вибухова хвиля пошкодила житлові споруди, громадські об’єкти та автомобілі.
- За однією з адрес повністю зруйновано один житловий будинок, ще два отримали часткові пошкодження.
- Рятувальники евакуювали 17-річну дівчину з осередку небезпеки до швидкої для реанімації, але, на жаль, вона померла від травм, несумісних із життям. Водночас із-під завалів вдалося врятувати чоловіка – надзвичайники розчистили йому дихальні шляхи та передали медикам. Пізніше з-під уламків витягли тіло людини без ознак життя.
- За іншими адресами рятувальники загасили пожежі в господарській споруді, двох дачних будинках, будівлі дитячого садочка та квартирі в багатоповерхівці.
- На місцях подій працювали всі екстрені служби. Психологи ДСНС надали підтримку 22 громадянам. Загалом до усунення наслідків залучалося 72 рятувальники та 18 одиниць техніки від ДСНС.
Контекст
У ніч на 22 березня 2025 року (починаючи з 19:30 21 березня) ворог здійснив атаку, використавши 179 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних модифікацій, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Напад відбувся з напрямків Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (Крим).
Відбиття повітряної атаки забезпечували авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.
На 08:30 22 березня підтверджено знищення 100 ударних БпЛА типу Shahed та інших типів безпілотників у південних, північних і центральних регіонах країни.
Ще 63 ворожі безпілотники-імітатори втрачено на радарах (без будь-яких негативних наслідків).
Внаслідок атаки Росії постраждали території Запоріжжя, Харківської, Сумської та Київської областей.
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