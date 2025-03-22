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Росія атакувала Запоріжжя дронами, є поранені та загиблі (фото, відео)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Пізно ввечері 21 березня Росія здійснила атаку на Запоріжжя за допомогою дронів. На ранок 22 березня пошуково-рятувальні операції було завершено, внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще 13 отримали поранення. Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

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Деталі 

  • Серед постраждалих одна жінка перебуває у вкрай тяжкому стані, ще шестеро – у стані середньої тяжкості, повідомили в ДСНС. Медики надають усю необхідну допомогу тим, хто постраждав.  
  • У результаті влучань у житлові квартали спалахнули пожежі, а також зазнали руйнувань будинки. Вибухова хвиля пошкодила житлові споруди, громадські об’єкти та автомобілі.  
  • За однією з адрес повністю зруйновано один житловий будинок, ще два отримали часткові пошкодження.  
  • Рятувальники евакуювали 17-річну дівчину з осередку небезпеки до швидкої для реанімації, але, на жаль, вона померла від травм, несумісних із життям. Водночас із-під завалів вдалося врятувати чоловіка – надзвичайники розчистили йому дихальні шляхи та передали медикам. Пізніше з-під уламків витягли тіло людини без ознак життя.  
Росія атакувала Запоріжжя дронами, є поранені та загиблі (фото, відео) /Фото 1

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС Запоріжжя

ДСНС України

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС Запоріжжя Фото ДСНС України

Росія атакувала Запоріжжя дронами, є поранені та загиблі (фото, відео) /Фото 2

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС Запоріжжя

Росія атакувала Запоріжжя дронами, є поранені та загиблі (фото, відео) /Фото 3

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС Запоріжжя

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  • За іншими адресами рятувальники загасили пожежі в господарській споруді, двох дачних будинках, будівлі дитячого садочка та квартирі в багатоповерхівці.  
  • На місцях подій працювали всі екстрені служби. Психологи ДСНС надали підтримку 22 громадянам. Загалом до усунення наслідків залучалося 72 рятувальники та 18 одиниць техніки від ДСНС.

Контекст 

У ніч на 22 березня 2025 року (починаючи з 19:30 21 березня) ворог здійснив атаку, використавши 179 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних модифікацій, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Напад відбувся з напрямків Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (Крим).

Відбиття повітряної атаки забезпечували авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

На 08:30 22 березня підтверджено знищення 100 ударних БпЛА типу Shahed та інших типів безпілотників у південних, північних і центральних регіонах країни.

Ще 63 ворожі безпілотники-імітатори втрачено на радарах (без будь-яких негативних наслідків).

Внаслідок атаки Росії постраждали території Запоріжжя, Харківської, Сумської та Київської областей.

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