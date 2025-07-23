Деталі

Пошкоджено об’єкти в Сумській і Полтавській областях. Енергопостачання відновлено на більшості ділянок, на деяких тривають ремонтні роботи.

«На щастя, жертв немає, рух поїздів відбувається за графіком», – зазначили в «Укрзалізниці».

Контекст

У ніч на 23 липня (з 20:00 22 липня) ворог здійснив атаку 71 ударним БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами, запущеними з Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Чауди (ТОТ Криму), повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Під ударом опинилися Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Черкаська області.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або придушила 27 БПЛА типу Shahed у північних, східних і центральних регіонах. Крім того, 18 безпілотників втрачено або подавлено засобами РЕБ.

Зафіксовано влучання 26 БПЛА у 14 локаціях, уламки збитих дронів упали в 5 місцях.