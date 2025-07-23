Енергетична інфраструктура «Укрзалізниці» зазнала цілеспрямованої атаки ворожих дронів в ніч на 23 липня, повідомила пресслужба компанії.
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Деталі
- Пошкоджено об’єкти в Сумській і Полтавській областях. Енергопостачання відновлено на більшості ділянок, на деяких тривають ремонтні роботи.
- «На щастя, жертв немає, рух поїздів відбувається за графіком», – зазначили в «Укрзалізниці».
Контекст
У ніч на 23 липня (з 20:00 22 липня) ворог здійснив атаку 71 ударним БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами, запущеними з Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Чауди (ТОТ Криму), повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Під ударом опинилися Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Черкаська області.
Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або придушила 27 БПЛА типу Shahed у північних, східних і центральних регіонах. Крім того, 18 безпілотників втрачено або подавлено засобами РЕБ.
Зафіксовано влучання 26 БПЛА у 14 локаціях, уламки збитих дронів упали в 5 місцях.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.