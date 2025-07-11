«Укрзалізниця» та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) за підтримки ЄС уклали дві грантові угоди на €54 млн, повідомила пресслужба компанії.

Деталі

З них €10 млн підуть на підвищення доступності вокзалів для людей з інвалідністю, літніх пасажирів, батьків з дітьми та інших маломобільних груп. Ще €3 млн спрямують на реінтеграцію ветеранів-залізничників, зокрема на перенавчання та адаптацію робочих місць.

Також підписано заяву про намір укласти грантову угоду на €41 млн для створення децентралізованої мережі газової генерації. Це забезпечить енергонезалежність «Укрзалізниці» під час блекаутів, скоротить енерговитрати в рамках програми «Залізна ефективність» та зменшить потребу в резервних тепловозах і витратах на пальне.

Проєкт уже втілюється: в травні оголошено міжнародний тендер на закупівлю обладнання та кваліфікацію підрядників. Гарантійну угоду між ЄБРР і Україною підписано перед стартом реалізації.

Контекст

У грудні 2024 року ЄБРР оголосив про надання «Укрзалізниці» кредиту на €300 млн для закупівлі електровозів та €180 млн для встановлення малих генераторів. Кредит на €300 млн забезпечений державною гарантією та доповнений грантом до $190 млн від США через Світовий банк.