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«Укрзалізниця» залучає €54 млн грантів від ЄБРР

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

«Укрзалізниця» та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) за підтримки ЄС уклали дві грантові угоди на €54 млн, повідомила пресслужба компанії.

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Деталі 

  • З них €10 млн підуть на підвищення доступності вокзалів для людей з інвалідністю, літніх пасажирів, батьків з дітьми та інших маломобільних груп. Ще €3 млн спрямують на реінтеграцію ветеранів-залізничників, зокрема на перенавчання та адаптацію робочих місць.
  • Також підписано заяву про намір укласти грантову угоду на €41 млн для створення децентралізованої мережі газової генерації. Це забезпечить енергонезалежність «Укрзалізниці» під час блекаутів, скоротить енерговитрати в рамках програми «Залізна ефективність» та зменшить потребу в резервних тепловозах і витратах на пальне.
  • Проєкт уже втілюється: в травні оголошено міжнародний тендер на закупівлю обладнання та кваліфікацію підрядників. Гарантійну угоду між ЄБРР і Україною підписано перед стартом реалізації.

Контекст 

У грудні 2024 року ЄБРР оголосив про надання «Укрзалізниці» кредиту на €300 млн для закупівлі електровозів та €180 млн для встановлення малих генераторів. Кредит на €300 млн забезпечений державною гарантією та доповнений грантом до $190 млн від США через Світовий банк.

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