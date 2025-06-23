Росія під час атаки на Київ знищила офіс мережі «Сирне Королівство» (фото)

Мережа магазинів голландських сирів «Сирне Королівство» втратила офіс у Києві внаслідок російської атаки 23 червня, йдеться у повідомленні компанії. Усі сервери з базами даних і документи компанії згоріли. Співвласниця «Сирного Королівства» Любов Ніколаєва повідомила Forbes Ukraine, що компанія ще не рахувала збитки в результаті обстрілу.
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Ключові факти
- «Сьогодні російські «Шахеди» знищили наш офіс. На щастя, у той момент співробітників у ньому не було. Усі живі – і це головне. Офіс вигорів вщент», – повідомила компанія та оприлюднила фото наслідків.
- В офісі компанії згоріли усі сервери з базами даних і документи, тому наразі в роботі є «певні незручності», оскільки «багато процесів доводиться робити вручну».
- Водночас магазини мережі – 48 команд, 250 працівників по всій країні – продовжують роботу.
- «Ми відновимо все, що зруйновано», – заявила компанія.
- Співвласниця «Сирного Королівства» Любов Ніколаєва повідомила Forbes Ukraine, що компанія ще не оцінила збитки від атаки. Вона нагадала, що компанія працювала без прибутків останній рік, постійно фіксуючи збитки та прильоти в торгові точки, тож наразі питання не в оцінці втрат, а необхідності інвестицій на відновлення.
- «Ми втратили все. Всі робочі місця, всі компʼютери, а найголовніше – сервери, а значить, всі бізнес-процеси і керованість бізнесом», – сказала вона.
Контекст
У ніч на 23 червня та зранку РФ атакувала столицю ракетами та БпЛА. У Шевченківському районі зруйновано один з під’їздів п’ятиповерхового житлового будинку. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусіднього 25-поверхового будинку, згоріли машини, припарковані поруч. Також вибиті вікна у ще семи будинках району. У Святошинському районі пошкоджені офісні приміщення, заклад харчування і торгові павільйони біля однієї зі станцій метро.
У Солом’янському та Голосіївському районах руйнувань зазнали бізнес-центри та автомобілі, а в Подільському внаслідок атаки ворога вибиті вікна у житлових багатоповерхових будинках. У Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок.
Станом на 14:30 було відомо про дев’ять загиблих і 33 постраждалих, з них 25 – у Шевченківському районі.
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