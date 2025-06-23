Росія під час атаки на Київ знищила офіс мережі «Сирне Королівство» (фото)

Мережа магазинів голландських сирів «Сирне Королівство» втратила офіс у Києві внаслідок російської атаки 23 червня, йдеться у повідомленні компанії. Усі сервери з базами даних і документи компанії згоріли. Співвласниця «Сирного Королівства» Любов Ніколаєва повідомила Forbes Ukraine, що компанія ще не рахувала збитки в результаті обстрілу.

Ключові факти

«Сьогодні російські «Шахеди» знищили наш офіс. На щастя, у той момент співробітників у ньому не було. Усі живі – і це головне. Офіс вигорів вщент», – повідомила компанія та оприлюднила фото наслідків.

Фото: «Сирне Королівство» Фото: «Сирне Королівство» Фото: «Сирне Королівство» Фото: «Сирне Королівство» Попередній слайд Наступний слайд

В офісі компанії згоріли усі сервери з базами даних і документи, тому наразі в роботі є «певні незручності», оскільки «багато процесів доводиться робити вручну».

Водночас магазини мережі – 48 команд, 250 працівників по всій країні – продовжують роботу.

«Ми відновимо все, що зруйновано», – заявила компанія.

Співвласниця «Сирного Королівства» Любов Ніколаєва повідомила Forbes Ukraine, що компанія ще не оцінила збитки від атаки. Вона нагадала, що компанія працювала без прибутків останній рік, постійно фіксуючи збитки та прильоти в торгові точки, тож наразі питання не в оцінці втрат, а необхідності інвестицій на відновлення.

«Ми втратили все. Всі робочі місця, всі компʼютери, а найголовніше – сервери, а значить, всі бізнес-процеси і керованість бізнесом», – сказала вона.

Контекст

У ніч на 23 червня та зранку РФ атакувала столицю ракетами та БпЛА. У Шевченківському районі зруйновано один з під’їздів п’ятиповерхового житлового будинку. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусіднього 25-поверхового будинку, згоріли машини, припарковані поруч. Також вибиті вікна у ще семи будинках району. У Святошинському районі пошкоджені офісні приміщення, заклад харчування і торгові павільйони біля однієї зі станцій метро.

У Солом’янському та Голосіївському районах руйнувань зазнали бізнес-центри та автомобілі, а в Подільському внаслідок атаки ворога вибиті вікна у житлових багатоповерхових будинках. У Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок.

Станом на 14:30 було відомо про дев’ять загиблих і 33 постраждалих, з них 25 – у Шевченківському районі.