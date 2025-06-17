У ніч на 17 червня Росія атакувала Київ ракетами та БпЛА, повітряна тривога у Києві тривала майже дев’ять годин. У Соломʼянському районі розбирають завали в житловому будинку, де після влучання балістики обвалився цілий підʼїзд. Внаслідок обстрілу 14 загиблих, кількість постраждалих постійно зростає, і уже сягнула 114 осіб.
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Ключові факти
- За даними КМВА, під завалами будинку у Соломʼянському районі, в який влучила ракета, можуть перебувати від 4 до 14 осіб.
- У столиці на місці ліквідації наслідків російських ударів працюють два гелікоптери ДСНС, які вже здійснили понад 50 скидів води, загальним обсягом понад 100 тонн. Загалом рятувальники працюють на трьох локаціях: триває гасіння пожеж та пошуково-рятувальні роботи.
- У Києві після атаки загальний рівень забруднення повітря зберігається в межах допустимих норм, однак зафіксоване локальне погіршення якості повітря в районах, де виникли осередки пожежі. Про це повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. Зокрема, на правому березі — переважно низький рівень забруднення, індекс якості повітря (AQI) коливається від 23 до 33. Водночас на лівому березі зафіксовано середній рівень забруднення, особливо у Дарницькому районі. Індекс якості повітря тут сягнув 80 пунктів внаслідок пожеж після обстрілів.
- Внаслідок влучання ракети у 9-поверхівку в Києві повністю зруйнований один під’їзд. Існує загроза обвалу конструкцій, повідомляє ДСНС. Фахівці ДСНС регулярно проводять «хвилини тиші», аби виявити постраждалих під завалами. На місці працюють шість кінологічних розрахунків.
- «Укрпошта» втратила два відділення в Києві — 03124 та 03126. Команда робить усе можливе, щоб якомога оперативніше поновити роботу, заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський. Зокрема, вже завтра поновлять роботу відділення 03124 за новою адресою і передадуть всі посилки. Водночас відділення 03126 тимчасово обслуговуватиметься через 03061 — поки триває пошук нового приміщення.
- Внаслідок атаки на Київ пошкоджені залізниця та вагони із зерном, повідомив голова «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. «Все буде оперативно відновлено, на рух поїздів впливу не буде», – написав він.
- У ніч на 17 червня РФ атакувала Україну 472 засобами повітряного нападу. Серед них: 440 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори, 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», 16 крилатих ракет Х-101, 4 крилаті ракети «Калібр», 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69 і 1 протирадіолокаційна ракета Х-31П, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
- Основним напрямком удару стало місто Київ. ППО вдалося знешкодити 428 засобів повітряного нападу РФ.
- У Києві через обстріли росіян 1148 осель залишились без світла, повідомляє ДТЕК. Енергетики вже почали працювати над відновленням. «Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику в кожну родину», – сказано у повідомленні.
- Росія атакувала Україну більше ніж 440 дронами і 32 ракетами, повідомив президент Володимир Зеленський. «Один із найбільш страшних ударів по Києву», – написав він, додавши, що зараз у Києві намагаються дістати людей з-під завалів звичайного житлового будинку. Скільки їх, зараз незрозуміло. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва.
- «Такі атаки – чистої води тероризм. І весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів», – наголосив президент.
- За даними очільника КМВА Тимура Ткаченка, цієї ночі в Києві та на околицях ворог застосував 175 дронів, понад 14 крилатих ракет, щонайменше дві балістики. «Характер пошкоджень – прямою наводкою на житлову забудову. Ракетами – від верхніх поверхів до підвального приміщення», – сказав він.
- Зокрема, у Соломʼянському районі зруйновано підʼїзд житлового будинку, де було 30 квартир. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
- Ще в одному будинку цього району сталася пожежа, вибиті вікна, будівля пошкоджена, повідомив міський голова Віталій Кличко.
- Також пошкоджено гуртожиток університету КАІ внаслідок падіння уламків, повідомила тимчасова керівниця Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова.
- У Дарницькому районі пошкоджено кілька квартир у багатоповерхівці внаслідок пожежі, вибиті вікна у дитячому садку. Пошкоджено вагони потягу «Дарниця – Львів».
- У Шевченківському районі зафіксовано пожежу на верхніх поверхах житлового будинку та пошкоджено гуртожиток, вибиті вікна у сусідніх будинках.
- У підʼїзд багатоповерхівки у Києві було пряме влучання балістичної ракети, уточнив очільник МВС Ігор Клименко. «Пошуково-рятувальні роботи тривають. Зараз вони у гарячій стадії. Максимально швидко ми маємо розібрати завали, щоб постаратися врятувати людей, які, можливо, є під цими завалами», – додав він.
- За словами Клименка, це був один із наймасованіших обстрілів Києва за увесь час повномасштабної війни.
- Загалом 27 локацій у різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим вогнем. Серед них житлові будинки, освітні заклади, об’єкти критичної інфраструктури. На місцях працюють рятувальники, поліцейські, медики.
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