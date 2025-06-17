У ніч на 17 червня Росія атакувала Київ ракетами та БпЛА, повітряна тривога у Києві тривала майже дев’ять годин. У Соломʼянському районі розбирають завали в житловому будинку, де після влучання балістики обвалився цілий підʼїзд. Внаслідок обстрілу 14 загиблих, кількість постраждалих постійно зростає, і уже сягнула 114 осіб.