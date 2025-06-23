Унаслідок російського комбінованого удару дронами й ракетами в ніч проти 23 червня в Києві та Київській області загинули щонайменше 6 людей, понад 20 отримали поранення. Про це повідомляють ДСНС та мер Києва Віталій Кличко.

Деталі

Найбільших руйнувань зазнав Шевченківський район столиці, де обвалився під’їзд багатоповерхівки. Розбір завалів триває, під уламками можуть залишатися люди. Рятувальники ДСНС врятували 10 поранених, серед яких двоє дітей і вагітна жінка. За даними Кличка, у цьому районі загинули 5 осіб. На місці чергують медики.

Постраждали також Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський і Дарницький райони Києва. Загалом у місті 19 потерпілих, 8 із них госпіталізовані.

У Білій Церкві на Київщині одна людина загинула, восьмеро поранені. Під час ліквідації наслідків травмувалися двоє рятувальників. Пошкоджено житлову та медичну інфраструктуру, евакуйовано шість тяжкохворих. Рятувальники гасять пожежу площею 1500 кв. м.

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Фото: ДСНС Попередній слайд Наступний слайд

За даними ДСНС станом на 8:28, кількість загиблих зросла до 6. Ліквідація наслідків триває на двох локаціях, залучено 312 рятувальників і 74 одиниці техніки. Пожежі гасять також у приватних забудовах. На місцях працюють рятувальні штаби, інженерна техніка та верхолази. Інформація оновлюється.

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Фото: ДСНС Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Уночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісні цілі, що рухалися з Сумщини та Чернігівщини у напрямку Київської області. Перед цим повідомлялося, що на Київ та Білу Церкву летіли ворожі ударні безпілотники.