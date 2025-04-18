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Росія «Шахедами» атакувала кондитерський цех у Сумах, загинув підприємець (фото, відео)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

У Сумах російські «Шахеди» влучили у кондитерське підприємство, зруйнувавши цех із виробництва пасок. Загинув підприємець, який приїхав по святкову продукцію. Про це повідомив голова Сумської районної державної адміністрації Михайло Мельник 18 квітня.

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Деталі 

  • Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото і відео з місця ранкового обстрілу Сумщини. Внаслідок атаки частково зруйновано будівлю цивільного об’єкта. Рятувальники витягли з-під завалів тіло загиблого.
  • За даними Офісу генпрокурора, близько п’ятої ранку Росія завдала удару трьома ударними дронами по одному з провідних виробників хлібобулочних і кондитерських виробів у регіоні. Загинув 61-річний чоловік, який саме вантажив продукцію. Також поранена 55-річна працівниця підприємства. Унаслідок атаки пошкоджено будівлі хлібозаводу і транспортні засоби.
Росія «Шахедами» атакувала кондитерський цех у Сумах, загинув підприємець (фото, відео) /Фото 1

Наслідки обстрілу. Фото: Сумська обласна прокуратура

Росія «Шахедами» атакувала кондитерський цех у Сумах, загинув підприємець (фото, відео) /Фото 2

Наслідки обстрілу. Фото: Сумська обласна прокуратура

Росія «Шахедами» атакувала кондитерський цех у Сумах, загинув підприємець (фото, відео) /Фото 3

Наслідки обстрілу. Фото: Сумська обласна прокуратура

Росія «Шахедами» атакувала кондитерський цех у Сумах, загинув підприємець (фото, відео) /Фото 4

Наслідки обстрілу. Фото: Сумська обласна прокуратура

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Контекст

13 квітня 2025 року вранці російські війська завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Другий удар спричинив значні людські втрати. Перша ракета влучила в будівлю університету, друга вибухнула над вулицею. Станом на вечір 15 квітня кількість загиблих зросла до 36. По медичну допомогу звернулися 127 осіб, зокрема 109 дорослих і 18 дітей. У лікарнях залишаються 44 пацієнти, з них 10 дітей.

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