Росія «Шахедами» атакувала кондитерський цех у Сумах, загинув підприємець (фото, відео)

У Сумах російські «Шахеди» влучили у кондитерське підприємство, зруйнувавши цех із виробництва пасок. Загинув підприємець, який приїхав по святкову продукцію. Про це повідомив голова Сумської районної державної адміністрації Михайло Мельник 18 квітня.

Деталі

Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото і відео з місця ранкового обстрілу Сумщини. Внаслідок атаки частково зруйновано будівлю цивільного об’єкта. Рятувальники витягли з-під завалів тіло загиблого.

За даними Офісу генпрокурора, близько п’ятої ранку Росія завдала удару трьома ударними дронами по одному з провідних виробників хлібобулочних і кондитерських виробів у регіоні. Загинув 61-річний чоловік, який саме вантажив продукцію. Також поранена 55-річна працівниця підприємства. Унаслідок атаки пошкоджено будівлі хлібозаводу і транспортні засоби.

Наслідки обстрілу. Фото: Сумська обласна прокуратура Наслідки обстрілу. Фото: Сумська обласна прокуратура Наслідки обстрілу. Фото: Сумська обласна прокуратура Наслідки обстрілу. Фото: Сумська обласна прокуратура Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

13 квітня 2025 року вранці російські війська завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Другий удар спричинив значні людські втрати. Перша ракета влучила в будівлю університету, друга вибухнула над вулицею. Станом на вечір 15 квітня кількість загиблих зросла до 36. По медичну допомогу звернулися 127 осіб, зокрема 109 дорослих і 18 дітей. У лікарнях залишаються 44 пацієнти, з них 10 дітей.