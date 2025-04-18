Россия «Шахедами» атаковала кондитерский цех в Сумах, погиб предприниматель (фото, видео)

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото и видео с места утренних обстрелов Сумской области. В результате атаки частично разрушено здание гражданского объекта. Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего.

По данным Офиса генпрокурора, около пяти утра Россия нанесла удар тремя ударными дронами по одному из ведущих производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в регионе. Погиб 61-летний мужчина, который грузил продукцию. Также ранена 55-летняя работница предприятия. В результате атаки повреждены здания хлебозавода и транспортные средства.

Последствия обстрела. Фото: Сумская областная прокуратура Последствия обстрела. Фото: Сумская областная прокуратура Последствия обстрела. Фото: Сумская областная прокуратура Последствия обстрела. Фото: Сумская областная прокуратура Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

13 апреля 2025 года утром российские войска нанесли два ракетных удара по центру Сум. Второй удар причинил значительные человеческие потери. Первая ракета попала в здание университета, вторая взорвалась над улицей. По состоянию на вечер 15 апреля количество погибших возросло до 36. За медицинской помощью обратились 127 человек, в том числе 109 взрослых и 18 детей. В больницах остаются 44 пациента, из них 10 детей.