Россия «Шахедами» атаковала кондитерский цех в Сумах, погиб предприниматель (фото, видео)

В Сумах российские «Шахеды» попали в кондитерское предприятие, разрушив цех по производству пасок. Погиб предприниматель, приехавший за праздничной продукцией.
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Подробности
- Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото и видео с места утренних обстрелов Сумской области. В результате атаки частично разрушено здание гражданского объекта. Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего.
- По данным Офиса генпрокурора, около пяти утра Россия нанесла удар тремя ударными дронами по одному из ведущих производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в регионе. Погиб 61-летний мужчина, который грузил продукцию. Также ранена 55-летняя работница предприятия. В результате атаки повреждены здания хлебозавода и транспортные средства.
Контекст
13 апреля 2025 года утром российские войска нанесли два ракетных удара по центру Сум. Второй удар причинил значительные человеческие потери. Первая ракета попала в здание университета, вторая взорвалась над улицей. По состоянию на вечер 15 апреля количество погибших возросло до 36. За медицинской помощью обратились 127 человек, в том числе 109 взрослых и 18 детей. В больницах остаются 44 пациента, из них 10 детей.
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