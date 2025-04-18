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Россия «Шахедами» атаковала кондитерский цех в Сумах, погиб предприниматель (фото, видео)

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

В Сумах российские «Шахеды» попали в кондитерское предприятие, разрушив цех по производству пасок. Погиб предприниматель, приехавший за праздничной продукцией.

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Подробности

  • Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото и видео с места утренних обстрелов Сумской области. В результате атаки частично разрушено здание гражданского объекта. Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего.
  • По данным Офиса генпрокурора, около пяти утра Россия нанесла удар тремя ударными дронами по одному из ведущих производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в регионе. Погиб 61-летний мужчина, который грузил продукцию. Также ранена 55-летняя работница предприятия. В результате атаки повреждены здания хлебозавода и транспортные средства.
Россия «Шахедами» атаковала кондитерский цех в Сумах, погиб предприниматель (фото, видео) /Фото 1

Последствия обстрела. Фото: Сумская областная прокуратура

Россия «Шахедами» атаковала кондитерский цех в Сумах, погиб предприниматель (фото, видео) /Фото 2

Последствия обстрела. Фото: Сумская областная прокуратура

Россия «Шахедами» атаковала кондитерский цех в Сумах, погиб предприниматель (фото, видео) /Фото 3

Последствия обстрела. Фото: Сумская областная прокуратура

Россия «Шахедами» атаковала кондитерский цех в Сумах, погиб предприниматель (фото, видео) /Фото 4

Последствия обстрела. Фото: Сумская областная прокуратура

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Контекст

13 апреля 2025 года утром российские войска нанесли два ракетных удара по центру Сум. Второй удар причинил значительные человеческие потери. Первая ракета попала в здание университета, вторая взорвалась над улицей. По состоянию на вечер 15 апреля количество погибших возросло до 36. За медицинской помощью обратились 127 человек, в том числе 109 взрослых и 18 детей. В больницах остаются 44 пациента, из них 10 детей.

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