Російські війська 29 травня завдали ракетного удару по фермерському господарству в Горохівській громаді Миколаївської області, спричинивши значні руйнування. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Деталі

Атака була здійснена балістичною ракетою. Внаслідок удару поранення отримали четверо працівників господарства. Троє з них перебувають у важкому стані, і лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати їхні життя.

Один із постраждалих, на жаль, помер у машині швидкої допомоги під час транспортування до лікарні.

Наслідки обстрілу Фото: голова Миколаївської ОВА Наслідки обстрілу Фото: голова Миколаївської ОВА Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

У ніч із 28 на 29 травня ворог здійснив атаку 90 ударними безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами, які запускалися з районів Міллерово, Орла та Курська (РФ), повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. Особливістю цього удару стало спрямування на об’єкти в прифронтових зонах.

Відбиття повітряної атаки здійснювали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:30 протиповітряна оборона знищила 56 ворожих БПЛА типу Shahed та інших типів на сході й півночі України. З них 10 було збито вогневими засобами, а 46 – втрачено або подавлено засобами РЕБ.

Зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу в дев’яти прифронтових локаціях у Сумській, Харківській та Донецькій областях.