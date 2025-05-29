Російські війська 29 травня завдали ракетного удару по фермерському господарству в Горохівській громаді Миколаївської області, спричинивши значні руйнування. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Деталі
- Атака була здійснена балістичною ракетою. Внаслідок удару поранення отримали четверо працівників господарства. Троє з них перебувають у важкому стані, і лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати їхні життя.
- Один із постраждалих, на жаль, помер у машині швидкої допомоги під час транспортування до лікарні.
Контекст
У ніч із 28 на 29 травня ворог здійснив атаку 90 ударними безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами, які запускалися з районів Міллерово, Орла та Курська (РФ), повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. Особливістю цього удару стало спрямування на об’єкти в прифронтових зонах.
Відбиття повітряної атаки здійснювали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:30 протиповітряна оборона знищила 56 ворожих БПЛА типу Shahed та інших типів на сході й півночі України. З них 10 було збито вогневими засобами, а 46 – втрачено або подавлено засобами РЕБ.
Зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу в дев’яти прифронтових локаціях у Сумській, Харківській та Донецькій областях.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.