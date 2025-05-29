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Росія вдарила балістикою по фермі на Миколаївщині, є жертви (фото)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Російські війська 29 травня завдали ракетного удару по фермерському господарству в Горохівській громаді Миколаївської області, спричинивши значні руйнування. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Деталі 

  • Атака була здійснена балістичною ракетою. Внаслідок удару поранення отримали четверо працівників господарства. Троє з них перебувають у важкому стані, і лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати їхні життя.
  • Один із постраждалих, на жаль, помер у машині швидкої допомоги під час транспортування до лікарні.
Росія вдарила балістикою по фермі на Миколаївщині, є жертви (фото) /Фото 1

Наслідки обстрілу Фото: голова Миколаївської ОВА

Росія вдарила балістикою по фермі на Миколаївщині, є жертви (фото) /Фото 2

Наслідки обстрілу Фото: голова Миколаївської ОВА

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Контекст 

У ніч із 28 на 29 травня ворог здійснив атаку 90 ударними безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами, які запускалися з районів Міллерово, Орла та Курська (РФ), повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. Особливістю цього удару стало спрямування на об’єкти в прифронтових зонах.  

Відбиття повітряної атаки здійснювали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.  

Станом на 09:30 протиповітряна оборона знищила 56 ворожих БПЛА типу Shahed та інших типів на сході й півночі України. З них 10 було збито вогневими засобами, а 46 – втрачено або подавлено засобами РЕБ.  

Зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу в дев’яти прифронтових локаціях у Сумській, Харківській та Донецькій областях.

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