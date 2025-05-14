«Нова пошта» через обстріли закриває відділення у найбільш постраждалому районі Херсону

«Нова пошта» закриває відділення у найбільш постраждалому від війни районі Корабел у Херсоні, повідомляє пресслужба 14 травня. НП залишалася тут єдиним бізнесом і єдиним поштовим відділенням для мешканців Острову.

Ключові факти

Згідно із повідомленням, усі 29 місяців після деокупації Херсону, попри постійні ворожі атаки, перебої з електрикою та водопостачанням, робота відділення №4 продовжувалась. Воно працювало і як поштовий пункт, й як пункт незламності.

Втім, останні три дні Росія щодня обстрілювала відділення у районі Корабел артилерією та FPV-дронами.

«Працівників щоразу рятувала спеціальна капсула життя. Тож, «Нова пошта» вимушена закрити відділення на Острові», – наголосила компанія.

Натомість «Нова пошта» працює над встановленням у районі Корабел поштомату.

У Херсоні також продовжують працювати 16 інших точок сервісу, а поруч із відділенням №4 залишається міцне бетонне укриття.

Компанія планує відкрити відділення для клієнтів у цьому мікрорайоні, як тільки це стане можливим.

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Контекст

9 травня «Нова пошта» закрила відділення №2, яке було останнім і продовжувало роботу у Костянтинівці Донецької області.

На серпень 2024 року «Нова пошта» працює в 15 країнах, серед яких Україна, Молдова, Польща, Литва, Чехія, Румунія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Латвія, Угорщина, Італія, Іспанія, Франція та Велика Британія.

Загалом у 2024 році компанія обробила рекордні 480 млн відправлень, що на 16% більше, ніж у 2023-му. Минулого року компанія спрямувала на розвиток мережі в Україні 1,8 млрд грн інвестицій.

«Нова пошта» у 2024 році наростила дохід на 22%, до 44,77 млрд грн, тоді як чистий прибуток знизився на 36,9%, до 2,5 млрд грн.