Росія вдарила балістичною ракетою по Одесі, загинули 10 людей (фото, відео)

Росія 18 листопада обстріляла Одесу. Внаслідок ракетного удару загинули вісім людей, 39 отримали поранення. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Удар стався по житловому району: пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю, йдеться в повідомленні президента Володимира Зеленського. Оновлено о 15:15. Кількість загиблих зросла до 10.

Деталі

Об 11:57 ворог атакував Одесу балістичною ракетою «Іскандер-М», яку було збито протиповітряною обороною. «На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району», – йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Приліт відбувся в густозаселеному районі міста, в навколишніх будівлях вибиті шибки, на вулицях згоріли понад 10 авто, які досі гасять пожежники. На місці працює багато карет швидкої допомоги. Через загрозу повторного удару рятувальники були змушені залишити локацію, повідомила «Думська».

Серед восьми загиблих в Одесі – медики, поліцейські, звичайні цивільні люди, повідомив Кіпер. За його даними, загалом поранено 39 людей, зокрема чотири дитини віком 7, 10 та двоє – 11 років. Діти у стані середнього ступеня важкості шпиталізовані. У лікарнях перебувають 30 дорослих, із них троє – у вкрай важкому стані.

Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків.

Наслідки ракетного удару по Одесі. Фото: соцмережі мера Одеси Геннадія Труханова Наслідки ракетного удару по Одесі. Фото: соцмережі мера Одеси Геннадія Труханова Наслідки ракетного удару по Одесі. Фото: соцмережі мера Одеси Геннадія Труханова Попередній слайд Наступний слайд

Ракетний удар по Одесі. Фото: ДСНС Ракетний удар по Одесі. Фото: ДСНС Ракетний удар по Одесі. Фото: ДСНС Фото ДСНС України Ракетний удар по Одесі. Фото: ДСНС Попередній слайд Наступний слайд

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих та постраждалих. За його словами, на місці залучені всі необхідні сили, щоб допомогти всім, хто цього потребує.

Російський обстріл Одеси – показовий удар після дзвінків із Володимиром Путіним і брехливих пліток про нібито «утримання» від ударів, вважає Зеленський. «Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути в усіх частинах світу: від залів, де зустрічаються члени Групи двадцяти, до всіх столиць світу», – йдеться в заяві президента.

Контекст

У ніч на 17 листопада 2024 року російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України, використовуючи ракети різного базування – повітряного, наземного та морського, а також ударні дрони типу Shahed. На Одещині було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, що призвело до перебоїв у постачанні тепла, води та електроенергії. Внаслідок атаки загинули двоє людей, поранення отримав підліток.

Станом на 18 листопада два райони Одеської області все ще залишаються без електропостачання.

Внаслідок ракетного удару по Сумах, завданого 17 листопада 2024 року, загинули 11 людей, серед них двоє дітей, повідомили у Сумській ОВА. Поранення отримали 84 особи, зокрема 11 дітей. У реанімації перебувають 11 постраждалих, із них шестеро дітей.