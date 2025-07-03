Європейська комісія оголосила про виділення €2,8 млрд грантового фінансування на 94 транспортні проєкти в рамках програми Connecting Europe Facility (CEF), йдеться на офіційному порталі Єврокомісії.

Деталі

Як і торік, серед відібраних проєктів є український. Укрзалізниця отримає €76 млн на модернізацію залізничної ділянки від кордону з Польщею до станції Скнилів у Львові.

Станція Скнилів розташована у Львові, за 5,5 км від головного вокзалу, 3 км від міжнародного аеропорту «Львів» і 1 км від автостанції.

Крім того, фінансування передбачено для кількох проєктів, спрямованих на покращення транспортного сполучення між Україною та ЄС: модернізація 143-кілометрової залізничної ділянки Плоєшть – Фокшани в Румунії (€45 млн), оновлення 10-кілометрової ділянки Видрник – Спішська-Нова-Весь (€97,3 млн) та підготовка з’єднання Кошице – Чєрна-над-Тисою (€32,2 млн) у Словаччині.

«Ці проєкти зміцнять Шляхи солідарності між ЄС і Україною, покращивши залізничне сполучення та прикордонні переходи між Словаччиною, Україною, Румунією та Молдовою. В Україні фінансування ЄС сприятиме переходу на європейську колію, що полегшить транскордонний рух і пожвавить регіональну торгівлю», – зазначила Єврокомісія.

На залізничний транспорт спрямовано 77% загального фінансування.

Серед ключових ініціатив – будівництво залізниці Rail Baltica, модернізація залізничної інфраструктури в Греції та Словаччині, розвиток високошвидкісних ліній у Чехії та Польщі, а також впровадження Європейської системи управління залізничним рухом у 11 країнах ЄС.

Грантові угоди планується завершити до жовтня 2025 року.

Контекст

Фонд Connecting Europe Facility (CEF), створений Євросоюзом у 2014 році, фінансує проєкти у сферах транспорту, енергетики, цифрових технологій і телекомунікацій. Він є ключовим інструментом для розвитку Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T).

Третій рік поспіль CEF виділяє кошти на стратегічні інфраструктурні проєкти, зокрема для розбудови європейської колії в Україні. Це сприятиме створенню нових пасажирських маршрутів і підвищенню транзитного потенціалу країни.

17 липня 2024 року Єврокомісія оголосила про відбір 134 транспортних проєктів, які отримають гранти на суму понад €7 млрд у рамках CEF. Серед них – чотири проєкти з України.