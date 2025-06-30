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АРМА отримало в управління нерухомість портової інфраструктури Одещини

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

В управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передали об’єкти нерухомого майна, які є частиною логістичної інфраструктури портового комплексу Одеської області, повідомила пресслужба агентства 30 червня.

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Ключові факти

  • Згідно із повідомленням, йдеться про активи, які можуть бути використані для забезпечення стабільного функціонування вантажопотоків, зміцнення продовольчої та енергетичної безпеки держави, а також відновлення логістичних ланцюгів в умовах повномасштабної війни.
  • Об’єкти вже оглянули фахівці АРМА. Наступним етапом стане проведення незалежної оцінки активу.
  • Після визначення ринкової вартості актив буде виставлено на відкритий конкурс у системі Prozorro для пошуку ефективного управителя.
пресслужба АРМА

Фото: АРМА Фото пресслужба АРМА

пресслужба АРМА

Фото: АРМА Фото пресслужба АРМА

пресслужба АРМА

Фото: АРМА Фото пресслужба АРМА

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Контекст

Попри постійну загрозу ракетних ударів та морську блокаду, порти Одещини продовжують стабільно працювати. З початку 2024 року через морські коридори експортовано понад 46 млн т вантажів, зокрема продукції агропромислового комплексу, нагадує АРМА. 

На тлі тимчасової недоступності портів Донеччини, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей саме Одещина виконує критично важливу функцію єдиного логістичного центру країни – через її порти проходить близько 80% усього вантажопотоку.

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