АРМА отримало в управління нерухомість портової інфраструктури Одещини

В управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передали об’єкти нерухомого майна, які є частиною логістичної інфраструктури портового комплексу Одеської області, повідомила пресслужба агентства 30 червня.

Ключові факти

Згідно із повідомленням, йдеться про активи, які можуть бути використані для забезпечення стабільного функціонування вантажопотоків, зміцнення продовольчої та енергетичної безпеки держави, а також відновлення логістичних ланцюгів в умовах повномасштабної війни.

Об’єкти вже оглянули фахівці АРМА. Наступним етапом стане проведення незалежної оцінки активу.

Після визначення ринкової вартості актив буде виставлено на відкритий конкурс у системі Prozorro для пошуку ефективного управителя.

Фото: АРМА Фото пресслужба АРМА Фото: АРМА Фото пресслужба АРМА Фото: АРМА Фото пресслужба АРМА Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Попри постійну загрозу ракетних ударів та морську блокаду, порти Одещини продовжують стабільно працювати. З початку 2024 року через морські коридори експортовано понад 46 млн т вантажів, зокрема продукції агропромислового комплексу, нагадує АРМА.

На тлі тимчасової недоступності портів Донеччини, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей саме Одещина виконує критично важливу функцію єдиного логістичного центру країни – через її порти проходить близько 80% усього вантажопотоку.