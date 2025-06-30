АРМА отримало в управління нерухомість портової інфраструктури Одещини

В управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передали об’єкти нерухомого майна, які є частиною логістичної інфраструктури портового комплексу Одеської області, повідомила пресслужба агентства 30 червня.
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Ключові факти
- Згідно із повідомленням, йдеться про активи, які можуть бути використані для забезпечення стабільного функціонування вантажопотоків, зміцнення продовольчої та енергетичної безпеки держави, а також відновлення логістичних ланцюгів в умовах повномасштабної війни.
- Об’єкти вже оглянули фахівці АРМА. Наступним етапом стане проведення незалежної оцінки активу.
- Після визначення ринкової вартості актив буде виставлено на відкритий конкурс у системі Prozorro для пошуку ефективного управителя.
Контекст
Попри постійну загрозу ракетних ударів та морську блокаду, порти Одещини продовжують стабільно працювати. З початку 2024 року через морські коридори експортовано понад 46 млн т вантажів, зокрема продукції агропромислового комплексу, нагадує АРМА.
На тлі тимчасової недоступності портів Донеччини, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей саме Одещина виконує критично важливу функцію єдиного логістичного центру країни – через її порти проходить близько 80% усього вантажопотоку.
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