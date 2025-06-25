«ДТЕК Енерго» з січня по травень інвестував близько 3,2 млрд грн у ремонт і відновлення теплоелектростанцій, пошкоджених через масовані ракетні обстріли. Про це йдеться у повідомленні компанії від 25 червня.

Деталі

Ця сума становить 90% від загального бюджету, виділеного на ці цілі за весь 2024 рік, досягнута лише за п’ять місяців.

Ремонтні роботи тривають безперервно через значні масштаби руйнувань і критичну потребу в електроенергії та теплі.

«Наші фахівці щоденно повертають до життя не лише електростанції, а й нормальне функціонування міст і сіл. Електрика – це основа життєдіяльності, і ми працюємо, щоб забезпечити її навіть у найскладніших умовах», – наголосив генеральний директор «ДТЕК Енерго» Олександр Фоменко.

Контекст

У 2024 році «ДТЕК Енерго» інвестувала 3,6 млрд грн у відновлення теплоелектростанцій і 7,5 млрд грн у розвиток українського вуглевидобутку.

Минулого року Росія здійснила 13 масованих атак на українську енергетичну інфраструктуру, завдавши серйозних збитків ТЕС «ДТЕК Енерго». Від початку повномасштабного вторгнення станції компанії зазнали 205 ворожих ударів. У результаті цих атак 56 енергетиків отримали поранення, а 4 загинули.