«ДТЕК Енерго» з січня по травень інвестував близько 3,2 млрд грн у ремонт і відновлення теплоелектростанцій, пошкоджених через масовані ракетні обстріли. Про це йдеться у повідомленні компанії від 25 червня.
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Деталі
- Ця сума становить 90% від загального бюджету, виділеного на ці цілі за весь 2024 рік, досягнута лише за п’ять місяців.
- Ремонтні роботи тривають безперервно через значні масштаби руйнувань і критичну потребу в електроенергії та теплі.
- «Наші фахівці щоденно повертають до життя не лише електростанції, а й нормальне функціонування міст і сіл. Електрика – це основа життєдіяльності, і ми працюємо, щоб забезпечити її навіть у найскладніших умовах», – наголосив генеральний директор «ДТЕК Енерго» Олександр Фоменко.
Контекст
У 2024 році «ДТЕК Енерго» інвестувала 3,6 млрд грн у відновлення теплоелектростанцій і 7,5 млрд грн у розвиток українського вуглевидобутку.
Минулого року Росія здійснила 13 масованих атак на українську енергетичну інфраструктуру, завдавши серйозних збитків ТЕС «ДТЕК Енерго». Від початку повномасштабного вторгнення станції компанії зазнали 205 ворожих ударів. У результаті цих атак 56 енергетиків отримали поранення, а 4 загинули.
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