Росія використовує західне обладнання для виробництва ракети «Орєшнік» – FT

Експериментальна ракета «Орєшнік», запущена Росією по Україні минулого місяця, була виготовлена ​​російськими компаніями, які, як і раніше, покладаються на передове західне виробниче обладнання, свідчить аналіз Financial Times 27 грудня.

Ключові факти

Два провідні російські інститути оборонної інженерії, які українська розвідка називає розробниками ракети «Орєшнік» , оголосили про набір робітників, знайомих з металообробними системами, що виробляються німецькими та японськими компаніями.

Вакансії, які відстежувала Financial Times, ілюструють, як військова машина Кремля, як і раніше, критично залежить від іноземних технологій, які підпадають під західні санкції.

Ця залежність особливо помітна в галузі числового програмного управління (ЧПУ) – технології, яка є критично важливою ​​для виробництва ракети.

Московський інститут теплотехніки, який українська розвідка назвала причетним до виробництва «Орєшніка», є провідним інститутом розробки російських твердопаливних балістичних ракет. У рекламних оголошеннях, розміщених у 2024 році, компанія зазначає, що притримується систем Fanuc, Siemens, Haidenhein. Fanuc – японська, дві інші – німецька. Всі три компанії виробляють системи керування для високоточних верстатів з ЧПУ.

Росія тривалий час покладалася на іноземні верстати, незважаючи на спроби створити вітчизняні альтернативи. У той час, як Кремль купував великі обсяги високоточного металообробного обладнання з Китаю, засоби управління для його роботи, як і раніше, закуповуються на Заході.

Контекст

17 листопада стало відомо, що президент США Джо Байден дозволив Україні удари американською далекобійною зброєю – ракетами ATACMS – по території РФ. Це суттєва зміна політики США у війні між Україною та Росією. Рішення США ухвалено у відповідь на залучення Росією солдатів із КНДР для боїв на Курщині.

21 листопада з 5:00 по 7:00 російські війська атакували підприємства та критичну інфраструктуру Дніпра ракетами різних типів, зокрема, запустивши міжконтинентальну балістичну ракету з Астраханської області РФ, повідомляли Повітряні сили ЗСУ. У результаті атаки пошкоджено центр реабілітації осіб з інвалідністю та промисловий об’єкт, постраждали двоє людей.

Ввечері того ж дня президент РФ Володимир Путін підтвердив, що Росія атакувала Україну балістичною ракетою. Йдеться про ракету середньої дальності, випущену із системи «Орєшнік». Застосування «Орєшніка» – відповідь на плани США з виробництва і розгортання ракет середньої і меншої дальності, сказав Путін.

19 грудня під час пресконференції він запропонував США провести «високотехнологічну дуель XXI століття» з ударом ракетою «Орєшнік» по Києву. «Нехай визначать якийсь обʼєкт для ураження, скажімо, у Києві, зосередять туди всі свої сили ППО, а ми завдамо туди удару «Орешником». І подивимося, що буде», – заявляв він.