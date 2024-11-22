Як Україна та Захід мають реагувати на «Орєшнік» Путіна? Розповідає американський дослідник ракетних загроз Том Карако з CSIS

«Кедр», «Орєшнік» чи «Рубіж». Росія застосувала проти України новий тип ракети. Чи мають захід та Україна відповісти на ескалацію та як саме? Розповідає Том Карако

«Загроза серйозної ракетної атаки з боку Росії» закрила в Києві на день 20 листопада двері посольств кількох країн, у тому числі США.

Наступного ранку Росія завдала комбінованого ракетного удару по місту Дніпро. Ворог вперше використав міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), повідомили Повітряні сили України.

За добу версій про вид та назву ракети побільшало. Ввечері 21 листопада російський диктатор Володимир Путін назвав її «Орєшнік» – експериментальною гіперзвуковою балістичною ракетою середньої дальності. Це відповідь РФ Україні на удари по території Росії західною зброєю, наголосив він.

ГУР оперує іншими даними. РФ застосувала по Дніпру ракету з комплексу «Кедр», який проходив випробування у 2023-2024 роках. Політ до цілі зайняв 15 хвилин. Ракета мала шість бойових частин з шістьма суббоєприпасами та розвинула швидкість понад 11 Махів на кінцевій ділянці траєкторії, повідомила українська розвідка.

«Кедр» – назва ракетної системи, «Орєшнік» – назва науково-дослідної роботи, пояснював голова ГУР Кирило Буданов. Серійного виробництва немає, по Дніпру прилетів дослідний зразок. На жовтень у РФ їх було два, «може, трохи більше», додав він. Україна тим часом почала переговори про отримання нових систем ППО, повідомив президент Володимир Зеленський.

США поки стверджують лише, що ракета була розроблена на базі МБР «Рубіж-26».

Які наслідки матиме застосування Росією ракети та чи здатен Захід допомогти Україні захиститись від неї? Forbes Ukraine запитав у Тома Караки, директора Missile Defense Project в американському аналітичному центрі CSIS, що спеціалізується на дослідженні ракетних загроз.

Розмова скорочена та відредагована для зрозумілості.

Уламок російської експериментальної гіперзвукової ракети перед пошкодженим реабілітаційним центром для людей з обмеженими можливостями, м. Дніпро, 22 листопада 2024 року. Фото Getty Images

Спроможності Росії

У медіа лунають три версії назви балістичної ракети: «Рубіж-26», «Орєшнік», «Кедр». До якої ви більше схиляєтеся?

Версія про застосування «Рубіж-26» з’явилась, бо український уряд спершу повідомляв, що це МБР. Тому що це велика балістична ракета з великою кількістю боєголовок. Вона має характеристики, які асоціюються з МБР.

Клас ракети: МБР чи балістична ракета середньої дальності, не має великого значення, як і радіус. Що важливо – вона швидко наближається до цілі з кількома боєголовками та асоціюється з доставленням ядерної зброї.

Чи можуть «Іскандери» і подібні до них ракети мати подвійне призначення? Так. Але вони мають одну боєголовку. Це просто інший клас, інший «звір».

У тому, що сталось у Дніпрі, першорядне значення має сигнал, брязкання зброєю.

Отже, головна відмінність між «Іскандером», «Кинджалом» у тому, що вони призначені для однієї боєголовки. Потенційно – для тактичної ядерної зброї. А ракета, що вдарила по Дніпру, більше схожа на стратегічну ядерну зброю?

Будь-яка ядерна зброя – стратегічна подія. Ракета «Іскандер» має подвійне призначення, але проти України РФ використовувала її зі звичайною боєголовкою.

Скільки може коштувати МБР або БРСД? Та скільки подібних ракет має Росія?

Значно дорожче, ніж тактичні ракети, які часто використовує Росія. Тут грає роль різниця в класах.

Велику і дорожчу ракету не використовують, тому що хочеться. Не думаю, що Росія з ними зачастить.

Удар по Дніпру – в першу чергу, ядерна погроза. Який сенс Росії ще раз демонструвати спроможність? Світ вже зрозумів, що у РФ вона є.

Момент удару російською балістичною ракетою по м. Дніпро 21 листопада 2024 року. Джерело - CNN

Можливості ППО

Як ви оцінюєте можливість реального ядерного удару?

Це брязкання зброєю, схоже на спалах гніву. Моя робоча гіпотеза – причиною став запізнілий дозвіл українцям стріляти у відповідь по Росії. Чи означає це, що Росія збирається застосувати ядерну зброю? Вже були різні версії ядерних погроз від РФ в минулому.

Путін стверджує, що швидкість ракети сягає 10 Махів. Наша розвідка – 11 Махів на кінцевій фазі траєкторії. Які системи ППО можуть їх перехоплювати?

THAAD міг би стати в пригоді. Я нарахував шість боєголовок на одному з відео прильоту. Не люблю говорити, що Путін має рацію, але перехопити їх дуже важко.

Можна згадати, що Ізраїль і США перехопили багато іранських ракет у квітні та жовтні. Але російські ракети, ймовірно, набагато більш досконалі. Я – прихильник протиракетної оборони, але не можна ставитись легковажно до такої кількості ракет, що летять одночасно.

Зараз найсучаснішою системою протиракетної оборони в Україні є Patriot PAC-3. Але це проблема і виклик [перехопити таку ракету з Patiot]. Мова не про перехоплення тактичних ракет. З цим все гаразд.

Чи можливо модифікувати Patriot під збиття таких ракет?

Не знаю, наскільки це буде можливо. Це мало б бути пов’язано з місцем розташування, звідки Patriot реалістично міг би вести вогонь. Це – складний виклик.

США розгорнули в Ізраїлі батарею THAAD. Україні варто на таке сподіватись, просити цей засіб ПРО?

США повинні набагато більше допомагати Україні. Але перспектива постачання THAAD в Україну є малоймовірною.

Якби це й сталося, одна батарея THAAD не може захистити всю країну. Україна – дуже велика, у порівнянні з Ізраїлем. Росіяни знали б зону, яку прикриває THAAD.

Немає простої відповіді, на жаль. Крім ризику втрати THAAD, у США залишилось дуже мало батарей, які б не були розгорнуті.

Будинок в Дніпрі після удару балістичною ракетою 21 листопада 2024 року. Фото Getty Images

Про реакцію Заходу

Що ви думаєте про реакцію Європи й США на цей удар? Хіба достатньо санкцій проти «Газпромбанку»?

Залежить від того, наскільки Росія заздалегідь готувалась до цього. РФ створює фундаментальну загрозу і може робити це у різний спосіб.

У європейців все ще є кілька великих козирів. Особливо в питанні заморожених російських активів. На інші види санкцій я покладаюся менше.

Чи повинні західні країни знайти військову відповідь? Які є військові важелі впливу?

Яку військову відповідь маєте на увазі?

Про THAAD ми поговорили. Можна згадати ще американську ПРО Aegis в Румунії та Польщі. Ми в Україні відчуваємо, що нас атакували новими великими ракетами, а реакції партнерів майже нема. І це ніби зелене світло для Путіна атакувати нас будь-якими способами та засобами.

Я вам співчуваю. Але ці спроможності з Румунії та Польщі нікуди не дінуться. Їхнє будівництво зайняло час. У Польщі вони запрацювали лише цього року. Перспектива розміщення Aegis в Україні майже дорівнює нулю.

Я не впевнений, чи був би це правильний варіант. Aegis – стаціонарна, тоді як THAAD і Patriot PAC-3 мобільні.

Як ви оцінюєте реакцію США і Європи?

Важливо не переоцінювати план Путіна, не піддаватися на його погрози. А продовжувати боротися, тиснути, завдавати ударів і досягати успіхів проти росіян на полі бою.

Філософське питання на останок. Ексголовком ЗСУ Валерій Залужний сказав, що Третя світова війна вже почалася. Стенфордський історик Ніл Фергюсон більше говорить про нову холодну війну, де наша війна є типовою проксі-війни. В якому ви таборі?

Ми ще не знаємо відповіді. Є багато непередбачуваних обставин. Посилення співпраці між Росією та Китаєм залежатиме від обʼєднаності дій України, США та інших партнерів у протистоянні агресії.

Історія – непередбачувана річ. Не наважусь проводити аналогії, чи є зараз початок Третьої світової війни. Ми маємо усвідомлювати ступінь та плани співпраці й спільну злобу Росії та Китаю.