Ядерна риторика РФ, «Орєшнік», санкції проти Китаю і підтримка України. Головне із заяви G7 після зустрічі в Італії

Міністри закордонних справ «Групи семи» підтвердили подальшу підтримку України у протистоянні агресії РФ, засудили ядерну риторику Кремля та участь КНДР на боці Росії у війни проти України, йдеться у підсумковій заяві зустрічі в Італії 25 листопада. Дипломати країн G7 обговорили ризики через окупацію Запорізької АЕС, енергетичну стійкість України та санкції проти «тіньового» флоту РФ. Forbes Ukraine вибрав головне.

Зустріч міністрів закордонних справ G7 в Ананьї, центральна Італія, 25 листопада 2024 року. Фото: TIZIANA FABI/AFP via Getty Images

Ключові факти

Засудження агресії РФ. «Велика сімка» «рішуче засудила» використання Росією балістичних ракет середньої дальності, таких як «Орешник» і «Кедр», під час обстрілу Дніпра 21 листопада. Ці дії очільники МЗС країн G7 назвали «безвідповідальними та такими, що загострюють конфлікт».

«Велика сімка» «рішуче засудила» використання Росією балістичних ракет середньої дальності, таких як «Орешник» і «Кедр», під час обстрілу Дніпра 21 листопада. Ці дії очільники МЗС країн G7 назвали «безвідповідальними та такими, що загострюють конфлікт». Ядерна риторика РФ. G7 підкреслила неприйнятність погроз РФ застосувати ядерну зброю, назвавши таку риторику безвідповідальною і неприйнятною.

G7 підкреслила неприйнятність погроз РФ застосувати ядерну зброю, назвавши таку риторику безвідповідальною і неприйнятною. Участь КНДР у війні. Міністри висловили «серйозне занепокоєння» через військову співпрацю РФ і КНДР, зокрема, постачання Пхеньяном балістичних ракет і розгортання військ на території Росії. Ці дії порушують резолюції ООН і становлять загрозу глобальній безпеці, йдеться у заяві.

Міністри висловили «серйозне занепокоєння» через військову співпрацю РФ і КНДР, зокрема, постачання Пхеньяном балістичних ракет і розгортання військ на території Росії. Ці дії порушують резолюції ООН і становлять загрозу глобальній безпеці, йдеться у заяві. Санкції проти РФ та її союзників. Оголошено про посилення санкцій проти РФ, зокрема щодо її «тіньового флоту» та суб’єктів у Китаї й інших країнах, які підтримують російський ВПК. Особливу увагу приділяється фінансовим установам, що сприяють закупівлям для ВПК Росії.

Оголошено про посилення санкцій проти РФ, зокрема щодо її «тіньового флоту» та суб’єктів у Китаї й інших країнах, які підтримують російський ВПК. Особливу увагу приділяється фінансовим установам, що сприяють закупівлям для ВПК Росії. Ядерна безпека. Міністри засудили захоплення та мілітаризацію Росією Запорізької АЕС, підтримали зусилля МАГАТЕ щодо зменшення ядерних ризиків та наголосили на загрозах від таких дій.

Міністри засудили захоплення та мілітаризацію Росією Запорізької АЕС, підтримали зусилля МАГАТЕ щодо зменшення ядерних ризиків та наголосили на загрозах від таких дій. Підтримка енергетики України. G7 наголосила на терміновості відновлення енергетичної інфраструктури України до зимового періоду, захисту енергосистеми та посилення генеруючих потужностей.

G7 наголосила на терміновості відновлення енергетичної інфраструктури України до зимового періоду, захисту енергосистеми та посилення генеруючих потужностей. Фінансова допомога Україні. Країни G7 вітають схвалення механізму ERA Loan, який забезпечить Україні $50 млрд для військових, бюджетних і відновлювальних потреб. Погашення цих кредитів відбуватиметься за рахунок конфіскованих активів РФ.

Країни G7 вітають схвалення механізму ERA Loan, який забезпечить Україні $50 млрд для військових, бюджетних і відновлювальних потреб. Погашення цих кредитів відбуватиметься за рахунок конфіскованих активів РФ. Відбудова України. «Велика сімка» підтримує відновлення України, включно із «зеленою» трансформацією та інтеграцією до ЄС і НАТО. Заплановано проведення міжнародної конференції з відновлення в липні 2025 року.

«Велика сімка» підтримує відновлення України, включно із «зеленою» трансформацією та інтеграцією до ЄС і НАТО. Заплановано проведення міжнародної конференції з відновлення в липні 2025 року. Підтримка Формули миру . Країни G7 підтвердили підтримку Формули миру президента Зеленського, наголосивши, що жодна мирна ініціатива не може бути реалізована без участі України.

. Країни G7 підтвердили підтримку Формули миру президента Зеленського, наголосивши, що жодна мирна ініціатива не може бути реалізована без участі України. Боротьба з дезінформацією. «Велика сімка» посилює зусилля проти російської дезінформації, впроваджуючи механізми швидкого реагування на інформаційні маніпуляції.

Контекст

Міністри закордонних справ «Великої сімки» під час зустрічі в Італії заявили про посилення заходів проти суб’єктів у Китаї та інших країнах, які підтримують військову машину Росії.

Очікується, що G7 посилить тиск на доходи РФ від енергоносіїв, металів та інших товарів, зокрема шляхом боротьби з обходом санкцій через «тіньовий флот» танкерів. Нові заходи спрямовані на обмеження використання цих танкерів, що дозволяють Росії уникати цінових обмежень і санкцій.

Формулювання щодо Китаю, якщо його ухвалять, відображатиме жорсткіший підхід порівняно з квітневою зустріччю, коли Китай лише закликали припинити постачання РФ зброї подвійного призначення. Раніше НАТО назвало Китай «вирішальним посібником» війни Росії проти України. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила, що така допомога «матиме наслідки».

Союзники прагнуть ухвалити нові обмеження до січня, коли Дональд Трамп, відомий своїм скепсисом щодо підтримки України, може вступити на посаду президента США.